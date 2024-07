Technische Marktanalyse vom 07.07.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Nachdem zuvor mehrmals die Unterstützungszone erfolgreich getestet wurde, konnte sich Gold in den letzten Tagen deutlich von dieser Zone nach oben absetzen. Auch wenn die Indikatoren wieder im überkauften Bereich angekommen sind, besteht nun eine gute Chance auf ein Erreichen des jüngsten Rekordhochs. Dies würde nach der Dow-Theorie bedeuten, dass der Aufwärtstrend noch immer intakt ist. Die Chancen auf ein solches Szenario stehen recht gut.Auch wenn es nicht dynamisch passiert ist, so konnte Öl doch einen Blick über die Widerstandszone werfen. Ob nun ein Ausbruch nach oben gelingt, ist derzeit noch offen. Der Wochenschluss brachte wieder etwas Ernüchterung. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, was aber in den vergangenen Wochen eher kaum Auswirkungen hatte. Allerdings stehen einige Indikatoren jetzt vor Verkaufssignalen, was dazu führen könnte, dass die Anstiegsbewegung nun wieder beendet sein könnte.Wenn das nicht eine klassische Umkehrformation ist! Der Bitcoin ist dynamisch unter seine Unterstützungszone gefallen. Ein solcher Einbruch stellt normalerweise ein klassisches Verkaufssignal dar. Allerdings konnte die Kryptowährung zum Wochenschluss eine klassische Umkehrformation in Form eines Hammers generieren. Dieser Hammer wurde durch Kaufsignale bei den Indikatoren unterstützt. Am Samstag wurde dieser Hammer dann mit einer großen grünen Kerze bestätigt. Somit besteht nun eine gute Chance auf eine Trendwende, die den jüngsten Abwärtstrend beenden würde. Ein Zurückerobern der alten Unterstützungszone sollte damit möglich sein.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.