SPDR aufgewacht in KW27; Zuwachs in Beständen und Goldpreis

Nachdem sich die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust in der 26. Kalenderwoche nicht verändert hatten, stiegen sie in der 27. Über das Wochenende kam es zwar zunächst zu Abflüssen von einigen Tonnen, seither konnte jedoch ein Gewinn verzeichnet werden.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 834,80 Tonnen, so die Angaben auf der Webseite www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 829,05 Tonnen. Am Montag zeigte sich zunächst ein Abfluss von 1,44 Tonnen, auf den am Dienstag ein Sprung von 5,76 Tonnen folgte, der größte für die Woche. Mittwoch verzeichnete man noch einmal ein Wachstum von 1,43 Tonnen, das sich dann über den US-Feiertag und den darauf folgenden Freitag nicht weiter veränderte. Der Preis je Unze stieg in der ersten Juliwoche deutlich an und erreichte zum Wochenende 2379,05 $, von den ursprünglichen 2329,10 $ pro Unze am Montag.• 01. Juli: 827,61 Tonnen• 02. Juli: 833,37 Tonnen• 03. Juli: 834,80 Tonnen• 05. Juli: 834,80 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de