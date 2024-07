Perth Mint: Neue Goldmünze der Australian-Koala-Reihe mit hohem Relief

Die Australian-Koala-Münze der Perth Mint kehrt dieses Jahr mit einer weiteren Auflage zurück. Die Koala -Goldmünzen stellen eines der beliebtesten Tiere Australiens dar und sind eine Hommage an seine reiche Tierwelt. Der Koala 2024 wird aus einer Unze 99,99% reinem Gold geprägt und erscheint in einer sehr limitierten Auflage von 200 Münzen.Auf jeder Münze ist ein Koala abgebildet, der sich an einem Baumstamm mit Eukalyptusblättern festhält. Sie trägt die Aufschrift "KOALA", das Münzzeichen "P125" der Perth Mint sowie das Gewicht, den Reinheitsgrad und die Jahreszahl der Münze.Die Vorderseite der Münze zeigt das Dan Thorne-Bildnis von König Charles III. und den Nennwert.© Redaktion GoldSeiten.de