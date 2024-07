AngloGold Ashanti sieht Potential in G2 Goldfields

Januar 2024 hat AngloGold Ashanti im Rahmen einer Finanzierung einen Anteil von 11,7% an G2 Goldfields erworben. Es kaufte 24,5 Mio. Aktien zu einem Preis von 0,90 CAD und zahlte damit einen Aufschlag von 34% auf den gehandelten Preis von 0,67 CAD. Dies sollte der Investorengemeinschaft ein deutliches Signal gegeben haben, was AngloGold Ashanti über die hochgradige Goldentdeckung in Guyana denkt. Das G2-Goldfields-Projekt hat das Potenzial, eine Goldentdeckung zu sein, die die Aufmerksamkeit vieler großer Goldproduzenten der Welt auf sich ziehen wird, da die Ressource mit der laufenden Bohrkampagne wächst.AngloGold Ashanti könnte eine Geologie vorfinden, die dem Potenzial von Ghana ähnelt, wie Obuasi mit einer Ressource von 24,5 Mio. Unzen. G2 Goldfields verfügt über eine aufregende hochgradige Goldentdeckung in Guyana, im Norden Südamerikas, und das weitere Ressourcenwachstum innerhalb des Oko-Aremu-Distrikts ist immens.Guyana ist das einzige englischsprachige Land in Südamerika. Es hat eine stabile und demokratisch gewählte Regierung, deren Gesetzgebung auf dem britischen Recht basiert. Es gibt ein etabliertes Bergbaugesetz (1989) und eine umfassende staatliche Unterstützung des Bergbausektors.© Redaktion MinenPortal.de