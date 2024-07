Experte sagt: Kupfer kaufen

Als ich vor Jahrzehnten begann, einen Newsletter zu schreiben, tat ich dies aus zwei Gründen. Erstens wollte ich die Kommunikation auf einen Artikel statt auf mehrere hundert Telefongespräche verdichten, und zweitens wollte ich meine eigenen Gedanken klarstellen. Damit meine ich, dass ich die Ideen, die ich über das "Investitionsklima, wie ich es sehe", formuliert hatte, in ein prägnantes, verständliches und einfaches Format übersetzte, das alle Kunden ohne große Erklärungen verstehen konnten.Was als Experiment begann, entwickelte sich zu einem Ritual, das in späteren Jahren zu einem Geschäft wurde, bei dem die Abonnenten dafür bezahlen, zu erfahren, was ich über das "Investitionsklima, wie ich es sehe" denke. Dabei vermittelte ich einer völlig neuen Generation von Händlern und Anlegern unbeabsichtigt erlernte (und weitgehend erfolgreiche) Verhaltensweisen aus einer vergangenen Ära. Diese neue Generation von Anlegern hörte, wie ihre Eltern und Großeltern über den Aktienmarkt sprachen und flüsternd Namen wie Robert Friedland (Diamondfields), Ron Netolitzsky (Eskay Creek) und Chuck Fipke (Dia Met) und in späteren Epochen Namen wie Chris Smith (Great Bear's Dixie Project) und Blair Way (Patriot Battery Metals) erwähnten - Namen, die alle mit einer massiven Vermögensbildung verbunden waren.Abgesehen von Friedland haben jedoch nur wenige ihre Erfolge wiederholt. Wenige, außer natürlich Friedland, der einen Milliardengewinn mit Diamondfields in ein Vielfaches davon mit seinem Familienunternehmen Ivanhoe Mines Ltd., die zu den Top-Performern im Bergbau im Jahr 2024 gehört und aufgrund ihrer Teilbeteiligung am atemberaubenden Kamoa-Kakula-Kupferkomplex in der Demokratischen Republik Kongo um 45,68% gestiegen ist.Ich habe Friedland in den frühen 1990er Jahren kennengelernt, lange bevor der quecksilbrige Voisey's Bay "Hustle", der einen anständigen Nickelfund in Labrador in einen überlebensgroßen, erstklassigen Vermögenswert für den Nickelgiganten Inco Limited verwandelte, am Ende (dank Friedlands meisterhaftem Drängen) das Doppelte dessen bezahlte, was sie für die Ressource hätten zahlen müssen. Es sind Namen wie Bob Friedland, die dafür sorgen, dass alte Hasen wie ich immer wieder ins Rohstoff-Casino zurückkehren. Was ich bei meinen jüngsten Reisen jedoch übersehen habe, ist, dass es Namen wie Michael Saylor (Bitcoin), Elon Musk (Tesla, Space-X) und Jensen Huang (Nvidia) sind, die die kollektive Psyche der jugendlichen Investoren beherrschen.Die "Kiddies" (wie ich sie gerne nenne) haben wenig Erfahrung mit Gewinnmitnahmen bei Minenaktien, aber sie haben reichlich davon bei Technologie- und "Meme"-Aktien. Wenn ich also meinen Wochenendbeitrag mit "Kaufen Sie Kupfer" überschreibe, erwarte ich, dass ich in das Publikum blicke und eine Vielzahl glasiger Augen und teilnahmsloser Blicke sehe. Während die Elektrifizierungsbewegung die Millennials und Gen-X mit der Betonung von Batteriemetallen und -speichern (Lithium) und der Revolution für saubere Energie, die mit der Rückkehr zur Kernenergie (Uran) einhergeht, für sich gewinnen konnte, zeigten sie sich weitgehend unbeeindruckt von den Geschichten, die von einigen der erfahrensten Ressourcenmanager der Welt erzählt wurden.Selbst hochrangige Goldaktien wie die von Barrick Gold Corp., deren CEO (und entschlossener Goldfan) Mark Bristow ist, sind zu einer Kupferausrichtung übergegangen und suchen nun aggressiv nach Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten als Teil ihrer neuen Strategie gegenüber reinen Goldlagerstätten. Man muss sich fragen, warum diese einstigen Verfechter des soliden Geldes jetzt in die Welt des Kupfers eindringen.Man muss auch die brillante Vision des Managements des weltweit führenden Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Inc. bewundern, das mit seinem Portfolio von Kupfer- und Goldbetrieben hervorragend positioniert ist, um von der sich rasch beschleunigenden strukturellen Knappheit des roten Metalls zu profitieren. Sie haben es schon oft gehört und gelesen, mit ohrenbetäubendem Geschrei und in fetten, kursiven Großbuchstaben, dass die abnehmende globale Produktion, die durch feindselige Regierungen und sinkende Qualitäten verursacht wird, zu einem "zu spät-zu-spät"-Problem geführt hat, das für die Kupferverbraucher auf der ganzen Welt an eine Krise grenzt.Ich schrieb über Kupfer im Jahr 2023 bei 3,40 Dollar je Pfund und drängte auf den Besitz von FCX bei niedrigen 30 Dollar, als mich alle anprangerten, weil ich es "offensichtlich" nicht "verstanden" hatte, denn angesichts der bevorstehenden Rezession in den USA (und weltweit) war meine kupferfrohe These völlig fehlerhaft. Die großen Bergbauunternehmen wie Newmont und Barrick erwarben einfach weiter kupferorientierte Anlagen, während die Elektrifizierungsanhänger, die mit Pompons winkten und Luftschlangen über Lithium als das neue "Wundermetall für das neue Zeitalter" wehten, im Zuge eines 75%igen Rückgangs des Lithiumpreises den Hintern versohlt bekamen, gerade als Kupfer sich leise in Richtung 4,00 Dollar je Pfund und dann 5,00 Dollar je Pfund bis Anfang 2024 bewegte.Ich verließ den Kupfermarkt Mitte Mai bei etwa 5,15 Dollar je Pfund, nachdem ich durch Twitter gescrollt und entdeckt hatte, dass 90% aller "Kiddies", die bei Uran- und Lithiumjunioren an der Spitze im Jahr 2023 die Fahne schwenkten, jetzt die frischgebackenen und selbsternannten Experten für Kupfer waren. Sechsteilige Beiträge mit dem Titel "Die zehn Gründe, warum Kupfer auf 10 Dollar zusteuert" überschwemmten die Blogosphäre, so dass ich mich aus den börsengehandelten Kupferfonds und meinem geliebten FCX (über 52 Dollar) zurückzog, in der Erwartung eines Preisrückgangs.Nun, siehe da, ich bekam die 16,6%ige Korrektur bei Kupfer, aber leider, ein Zeugnis für die unglaubliche Stärke des Unternehmens, war das Beste (oder Schlimmste), was FCX tun konnte, ein Rückfall auf knapp unter 47 Dollar, nur um dann wieder dorthin zu schreien, wo es heute bei 51,68 Dollar liegt. Qualvollerweise bin ich gezwungen, meine geliebte Freeport-Aktie zurück zu kaufen, nur 50 Cent unter dem Preis, zu dem ich sie verkauft habe. So soll es sein.Das technische Bild für Kupfer könnte nicht bullischer sein. Der RSI ist von "überkauft" auf "neutral" gesunken, während der MACD gerade einen zinsbullischen Crossover und ein Kaufsignal sowie einen zinsbullischen Geldflussindikator zeigt. Noch wichtiger ist, dass die Twitterwelt nun still ist und das unaufhörliche Jubelgeschrei fehlt, das so charakteristisch für ein Top ist, da die Stimmung wieder gedämpft ist und die Bedingungen reif für eine Wende sind.Gold hat seine Korrektur abgeschlossen und scheint nun bereit zu sein, die Höchststände vom letzten Mai bei 225,66 Dollar zu testen. Ich muss meine winzigen Hedge-Positionen noch aufstocken, aber ich habe noch 42 Tage bis zum Verfall, also werde ich abwarten, was die nächste Woche bringt. Der SPDR Gold Shares ETF stand kurz davor, den 100-DMA zu testen, der ursprünglich bei 202 Dollar lag, als ich die Absicherungsgeschäfte einging, aber die Entwicklung war so positiv für Gold, dass der 100-DMA jetzt bei 209,34 Dollar liegt und weiter steigt.Ich werde bis zu meinem üblichen Einkaufsbummel für "alles, was golden ist" Mitte August keine weiteren Handelspositionen eingehen, aber da sowohl Kupfer als auch Gold jetzt wieder auf Hochtouren laufen, sieht es so aus, als ob meine übergewichteten Positionen in Kupfer und Kupfer-Gold-Junioren (Fitzroy Minerals Inc., Getchell Gold Corp., American Eagle Gold Corp. und jetzt Vortex Metals Inc. bald bestätigt werden. Hoffen und beten wir alle, dass die Blogosphäre und das Twitterverse bis zum nächsten Jahr ruhig bleiben, damit die beiden Metallbiester gedeihen und vorankommen können.© Michael Ballanger Dieser Artikel wurde am 8. Juli 2024 auf www.theaureport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.