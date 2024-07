Platin ringt wieder mit 1.000 USD je Unze

Quelle Chart: stock3

Bereits nahe der Unterstützung von 943 USD drehte Platin wieder auf und testete unlängst, neben der runden 1.100 USD-Marke, den Widerstand bei 1.030 USD. Davon ging es gestern schnurstracks zurück und so ringt das Industrie- und Edelmetall mit der vierstelligen Preismarke. Wichtig jetzt, sich hier zu etablieren und das Niveau von 1.030 USD zu überwinden. Gelingt dies, erlaubt sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 1.100 USD.Unterhalb von 1.000 USD gilt es auf die Unterstützung von 987 USD zu achten. Bereits ein Tagesschluss darunter dürfte für weitere Preisschwäche bis zum nunmehrigen Kreuzunterstützungsbereich bei rund 943 USD führen. Dort erscheint aus aktueller Sicht eine stabile Unterstützung gegeben.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.