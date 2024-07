Citi: 8 Zinssenkungen um bis zu 200 Basispunkte bis Juli 2025

Die Analysten von Citi Research gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen in den kommenden Monaten bis zum Sommer in großem Umfang senken wird. Dies geht aus einem Bericht von Fortune hervor. In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung begründete die Bank ihre Einschätzung, dass die Fed die Zinsen von September bis Juli 2025 achtmal um jeweils 25 Basispunkte senken wird, mit weiteren Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung. Die Wirtschaft habe sich von ihrem hohen Tempo im Jahr 2023 wieder verlangsamt und die Inflation sei nach einer unerwartet hartnäckigen Phase wieder gesunken, so die Citi-Analysten um US-Chefvolkswirt Andrew Hollenhorst.Aber der Indikator des Institute for Supply Management für den Dienstleistungssektor, der abrupt in den negativen Bereich zurückkehrte, und der monatliche Beschäftigungsbericht, der einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 4,1% zeigte, erhöhten das Risiko einer stärkeren Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit und eines schnelleren Tempos der Zinssenkungen, fügten sie hinzu. "In unserem Basisszenario wird eine anhaltende Abschwächung der Wirtschaft zu Zinssenkungen auf jeder der nächsten sieben Fed-Sitzungen führen", prognostiziert Citi.In der Notiz wird auch auf andere Schwächen des Beschäftigungsberichts hingewiesen. Während der Stellenzuwachs von 206.000 solide erscheine, seien die Vormonate nach unten revidiert worden. Und im Juni gab es einen Rückgang von 49.000 Stellen in der Zeitarbeitsbranche, was die Citi als "die Art von Rückgang, die typischerweise in Rezessionen zu beobachten ist, wenn Arbeitgeber beginnen, die am wenigsten gebundenen Arbeitskräfte zu entlassen" beschreibt. Die Lohndaten seien wahrscheinlich auch nach oben verzerrt, so dass die Arbeitslosenquote, die aus einer separaten Umfrage abgeleitet wird, die wichtigere Messgröße sei, so die Citi. In diesem Zusammenhang verwies die Citi auf den Rezessionsindikator "Sahm Rule" und sagte, dass dieser im August ausgelöst werden könnte, wenn die Arbeitslosigkeit weiter im derzeitigen Tempo ansteige.© Redaktion GoldSeiten.de