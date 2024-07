Jim Rogers: Jetzt Silber zu kaufen ist eine gute Investition

Der Kauf von Silber sei jetzt eine bessere Investition als Gold, während China und Usbekistan derzeit attraktive Länder für Investitionen blieben, sagte der US-Investor Jim Rogers laut der Seite SinarDaily gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Sputnik. "Ich versuche, Dinge zu finden, die auf einem Tiefpunkt und flau sind. Ich mag es nicht, wenn alle auf dem Höhepunkt sind. Ich mag es nicht, so zu investieren", meinte Rogers.Schaue man sich in der Welt um, so erreichen die meisten Märkte neue Höchststände, erklärte er. China sei aber im Minus, also schaue er sich China an. "Ich habe [auch] Aktien aus Usbekistan gekauft, weil es dort sehr gut läuft. Aber außer Usbekistan und China steigen fast alle Märkte. Ich kaufe nicht gerne, wenn alles steigt."Rogers sagte, er investiere auch in Silber. "Ich habe etwas Gold, ich möchte mehr Gold kaufen. Wenn ich heute etwas kaufen würde, würde ich [allerdings] Silber kaufen. Denn Silber ist billiger. Ich glaube, Silber ist um 40% von seinem Allzeithoch gefallen. Gold ist in der Nähe seines Allzeithochs. Also würde ich jetzt lieber Silber kaufen. Ich habe gestern Silber gekauft. Ich hoffe, dass ich noch mehr kaufen kann, wenn die Preise fallen." Von Silber und Gold sei Silber im Moment das Beste, stellte er fest. Er hob ebenfalls hervor, dass die Landwirtschaft ein weiteres attraktives Investitionsfeld sei. In Zeiten der Inflation sei Getreide eine Möglichkeit, sich zu schützen.© Redaktion GoldSeiten.de