Platin - Ist der Abwärtstrend reaktiviert?

Im Rahmen eines kurzfristigen Aufwärtstrends war Platin im Mai auf ein Hoch bei 1.095 USD gestiegen, nur um dort in den nächsten steilen Verkaufsimpuls überzugehen. Mit der Verteidigung der Unterstützung bei 938 USD wurde dieser Kurseinbruch gestoppt und eine Erholung bis 1.032 USD gestartet, an der die Bullen aber in den letzten Tagen wie erwartet scheiterten. Denn mit Beginn der laufenden Woche setzte die nächste dynamische Verkaufswelle ein, die jetzt bereits unter den Support bei 988 USD führt.Sollte Platin in den kommenden Tagen auch unter 974 USD fallen, wäre der Anstieg seit Mitte Juni beendet und ein Abverkauf bis 938 – 943 USD die Folge. Gleichzeitig würde damit die Gefahr der Fortsetzung des Abwärtstrends seit Mai und eines Einbruchs auf Kurse um 900 USD erheblich steigen. Unterhalb von 889 USD stünde sogar ein Rückfall auf 865 USD an.Um sich jetzt zu stabilisieren, sollte dagegen die 988-USD-Marke zurückerobert werden. Das größte Hindernis für eine kurze Erholung bis 1.032 USD stellt allerdings die 1.013-USD-Marke dar.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)