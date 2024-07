Der Konjunkturzyklus und das Verhältnis zwischen Rohstoffen & Gold

Bei den Themen, über die wir regelmäßig schreiben, haben wir uns im vergangenen Jahr in Bezug auf den Aktienmarkt und die US-Wirtschaft am meisten geirrt. Es stimmt zwar, dass die durchschnittliche Aktie nicht besonders gut gelaufen ist, aber wir sind seit etwa 18 Monaten immer wieder von der Stärke des S&P500 Index und anderer Indices mit Schwerpunkt auf großen Unternehmen überrascht worden. Außerdem gingen wir davon aus, dass sich die US-Wirtschaft Ende letzten Jahres in einer Rezession befinden und in den ersten drei Quartalen dieses Jahres sehr schwach sein würde.Aber obwohl sich die US-Wirtschaft in der ersten Hälfte dieses Jahres sicherlich verlangsamt hat, ist sie eindeutig noch nicht in eine Rezession geraten. Diese Fehler hängen insofern zusammen, als größere Abwärtstrends am Aktienmarkt in der Regel mit Rezessionen einhergehen. Heute werden wir in groben Zügen eine wahrscheinliche Folge davon erörtern, dass sich sowohl der Aktienmarkt als auch die US-Wirtschaft viel besser entwickelt haben, als wir bisher erwartet haben.Unserer Meinung nach ist es nicht so, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermieden hat, sondern eher, dass der aktuelle Zyklus verlängert worden ist. Wir verwenden das Rohstoff/Gold-Verhältnis (der Spot Commodity Index (GNX) dividiert durch den USD-Goldpreis), um Booms und Busts zu definieren, wobei Booms mehrjährige Perioden sind, in denen das Verhältnis nach oben tendiert, und Busts mehrjährige Perioden, in denen das Verhältnis nach unten tendiert. Die vertikalen Linien auf dem folgenden GNX/Gold-Chart markieren die Trendwechsel (Wechsel von Boom zu Bust oder umgekehrt), die seit 2000 stattgefunden haben.Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass die Bust-Phase des Zyklus mit einer Rezession einhergeht, aber es ist selten, dass eine Bust-Phase endet, bevor eine Rezession stattgefunden hat. Normalerweise ist die Reihenfolge wie folgt:1) Das Verhältnis zwischen Rohstoffen und Gold beginnt zu sinken, was den Beginn der wirtschaftlichen Bärenphase markiert.2) Die wirtschaftliche Schwäche wird schließlich so durchdringend und schwerwiegend, dass man von einer Rezession sprechen kann.3) Gegen Ende der Rezession kehrt sich das Rohstoff-Gold-Verhältnis nach oben um und signalisiert damit den Beginn eines Booms.Beachten Sie, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass der Aktienmarkt nach dem Beginn einer Rezession weiter steigt, aber der Aktienmarkt erreicht seinen Höchststand immer, bevor eine Rezession beginnt. So begann beispielsweise im Oktober 2018 eine Wirtschaftskrise, aber der SPX erreichte bis Anfang 2020 immer neue Höchststände.Im aktuellen Zyklus tendiert das Rohstoff-Gold-Verhältnis seit der ersten Hälfte des Jahres 2022 nach unten, was bedeutet, dass sich die US-Wirtschaft seit etwas mehr als zwei Jahren in der Bust-Phase des Zyklus befindet, ohne in eine Rezession zu geraten. Das ist zwar viel länger als der Durchschnitt, aber vergleichbar mit der Situation in den Jahren 2005-2009. In den Jahren 2005-2009 begann der Abschwung (das Rohstoff-Gold-Verhältnis begann einen mehrjährigen Abwärtstrend) in Q4-2005, aber eine Rezession setzte nicht ein, und der Aktienmarkt erreichte seinen Höhepunkt erst in Q4-2007.Die Anzeichen dafür, dass sich die US-Wirtschaft verlangsamt, werden fast wöchentlich deutlicher, aber eine Rezession wird wahrscheinlich nicht früher als im September dieses Jahres beginnen und könnte mit Hilfe der Regierung und der Fed bis Ende dieses Jahres oder sogar Anfang nächsten Jahres verschoben werden. Das bedeutet, dass die kommende Rezession wahrscheinlich nicht früher als in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 enden wird und sich sogar bis ins Jahr 2026 erstrecken könnte, was Auswirkungen auf alle Finanzmärkte hat. Es sind die Auswirkungen auf den Goldmarkt, mit denen wir uns heute beschäftigen.Der Goldpreis in US-Dollar erreicht in der Regel seinen mehrjährigen Höchststand, nachdem er die wirtschaftlichen, fiskalpolitischen und monetären Folgen einer Rezession vollständig eingepreist hat. Dies geschieht in der Regel in der Spätphase einer Rezession, aber noch vor deren Ende. Während wir vor einem Jahr noch davon ausgingen, dass die zyklische Goldbullenmarkt in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ihren Höhepunkt erreichen würde, bedeuten die Verlängerung des aktuellen Konjunkturzyklus und die Verschiebung einer Rezession wahrscheinlich, dass der zyklische Bullenmarkt des Goldes mindestens bis zur zweiten Hälfte des nächsten Jahres anhalten wird.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Dieser Artikel wurde am 10. Juli 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.