Chinas kleinste Banken leiden unter der Wirtschaftskrise. Bis vor kurzem sind einige chinesische Banken entweder zusammengebrochen oder haben mit anderen fusioniert. Die jüngste Insolvenz der Jiangxi Bank, einer lokalen Bank, hat die chinesische Mittelschicht unter der KPCh leiden lassen, wie Organiser berichtet. Darüber hinaus sind Ende Juni 40 chinesische Banken verschwunden, als sie von größeren Banken übernommen wurden. Chinas Regulierungsbehörden haben sich seit Jahren durch verschiedene Reformen und Konsolidierungen gequält.Seit 2019 sind mehrere mittelgroße Banken zusammengebrochen. Mächtige Investmentmanager und staatliche Finanziers sind zusammengebrochen. Aber es sind die kleinen, ländlichen Banken, die das komplexeste Problem darstellen. Das Fiasko wird mit der Zeit immer unübersichtlicher. Viele Banken wurden gegründet, um kleine Unternehmen zu bedienen, insbesondere in den ärmsten Gebieten Chinas. Diejenigen, die in der toxischen Schuldenfalle feststecken und Schwierigkeiten haben, Firmen mit neuen Krediten zu versorgen, verschlimmern die Lage der gefährdeten Unternehmen und schaden dem lokalen Wirtschaftswachstum.Die am schlechtesten abschneidenden kleinen Banken haben bereits die soziale Stabilität bedroht. Betrügereien großen Ausmaßes führten dazu, dass einige von ihnen im Jahr 2022 ihre Abhebungen einstellten und die Einleger auf die Straßen einer Provinzhauptstadt zogen. Eine Lösung ist die stetige, aber spärliche Rekapitalisierung. Lokale Regierungen geben Zweckanleihen aus, die sie unter anderem für die Rettung von Banken verwenden. Von den 40 Instituten, die in letzter Zeit verschwunden sind, waren 36 in der Provinz und wurden in einen neuen Kreditgeber, der Liaoning Rural Commercial Bank, zusammengefasst. Seit ihrer Gründung im September wurden fünf weitere Institute gegründet, die ähnliche Aufgaben wahrnehmen. Weitere werden erwartet.Dieses regelmäßige Verschwinden wird sich wahrscheinlich noch beschleunigen. Die Befürworter sagen, dass es für die Aufsichtsbehörden einfacher sein wird, weniger große Banken zu beaufsichtigen. Kritiker argumentieren, dass dies kaum mehr als ein Taschenspielertrick ist. Die Zusammenlegung von Dutzenden von schlechten Banken, so sagen sie, schafft nur größere, schlechtere Banken.© Redaktion GoldSeiten.de