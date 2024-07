Gold - Machen die Bullen den Sack zu?

Mit dem Ausbruch aus dem Konsolidierungsdreieck, das seit Ende Mai den Verlauf bei Gold geprägt hatte, gelang den Bullen in der letzten Woche die Fortsetzung einer bei 2.293 USD begonnenen Erholung. In der Spitze erreichte dieser Anstieg 2.392 USD, ehe es zum bullischen Rücklauf an die Oberseite der Formation kam. Von dort setzte sich der Anstieg fort und steuert jetzt erneut das Vorwochenhoch an.Neben dem Kreuzwiderstand bei 2.387 USD liegt bei 2.400 USD ein Projektionsziel der Rally an das aktuelle Allzeithoch bei 2.449 USD. Werden beide Barrieren überwunden, könnte auch das Rekordhoch und das Kursziel bei 2.460 USD attackiert werden. Darüber hätte Gold theoretisch Potenzial bis 2.540 USD.Scheitern die Bullen dagegen an den nahen Hürden, sollte man darauf achten, ob der Bereich um 2.360 USD verteidigt werden kann. Kurse unter der Marke wären ein erstes Indiz für eine Gegenbewegung bis 2.330 USD. Sollte Gold wieder unter die Dreiecksoberseite fallen, könnte ein Verkaufswelle bis 2.267 USD starten und damit den Aufwärtstrend in sein Gegenteil verkehren.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)