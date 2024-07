Saudi-Arabien drohte Verkauf europäischer Anleihen, falls EU russische Vermögenswerte beschlagnahmt

Bloomberg-Quellen zufolge haben die Saudis angedeutet, dass sie einige Eurobonds und französische Anleihen verkaufen könnten, wenn die G7 versuchen würden, Russland für seine Invasion in der Ukraine zu bestrafen, indem sie das gesamte eingefrorene russische Auslandsvermögen für die Verteidigung und den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung stellen, wie die Kyiv Post berichtet. Der Gesamtbetrag der vom Königreich gehaltenen Eurobonds und französischen Anleihen könnte sich auf mehrere zehn Milliarden Euro belaufen, schrieb Bloomberg. Auch wenn dies allein nicht ausschlaggebend gewesen sein mag - andere Länder hätten dem Beispiel der Saudis folgen können.Das französische Finanzministerium hat sich gegenüber Bloomberg nicht geäußert. Es ist unklar, ob Saudi-Arabien aus Eigeninteresse oder aus Solidarität mit Russland gehandelt hat. Die russische und die saudische Regierung unterhalten seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine enge Beziehungen und führen gemeinsam das OPEC-plus-Kartell der Ölproduzenten an."Es wurden keine derartigen Drohungen ausgesprochen", erklärte das saudische Finanzministerium gegenüber Bloomberg. "Unsere Beziehung zu den G7 und anderen ist von gegenseitigem Respekt geprägt, und wir diskutieren weiterhin alle Themen, die das globale Wachstum fördern und die Widerstandsfähigkeit des internationalen Finanzsystems stärken." Bloomberg bezog sich auch auf einen saudischen Beamten, der sagte, es sei nicht "der Stil der Regierung, solche Drohungen auszusprechen".Bei den Gesprächen über die eingefrorenen russischen Guthaben im Mai und Juni 2024 drängten die USA und das Vereinigte Königreich die G7, mutigere Optionen in Betracht zu ziehen, einschließlich einer direkten Beschlagnahmung. Schließlich einigte sich die G7 jedoch darauf, der Ukraine lediglich 50 Mrd. USD aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten zur Verfügung zu stellen.© Redaktion GoldSeiten.de