American Salars Lithium: Neue Lithiumentdeckung mit Gehalten von bis zu 180 ppm

VANCOUVER, 11. JULI 2024 - American Salars Lithium Inc. (AMERICAN SALARS ODER DAS UNTERNEHMEN) (CSE: USLI, OTC: ASALF, FWB: Z3P, WKN: A3E2NY) gibt bekannt, dass das Unternehmen von ALS Geochemistry Laboratory in Reno (Nevada) (ALS) die Analyseergebnisse von Bodenproben erhalten hat, die auf dem Lithium-Sole-Projekt Black Rock South, 72 Meilen nördlich der Gigafactory von Tesla in Nevada, entnommen wurden. Die Verarbeitung der Proben erfolgte mittels Boyd RSD-Rotationsbrechern und -splittern mit einem 180-Mikrometer-Sieb (80 Mesh), Königswasseraufschluss und einer 41-Multi-Element-ICP-AES-Analyse (Code ME-ICP41).- Von den 38 Bodenproben wiesen 33 eine Lithiumkonzentration von mindestens 100 ppm auf, wobei die höchstgradige Probe einen Lithiumgehalt von 180,5 ppm aufwies; der Durchschnittswert der 33 Proben an der Oberfläche des Konzessionsgebiets lag bei 131 ppm.- Die anomalen Lithiumergebnisse folgen einem nordöstlichen Trend und könnten einen Lithium-Sole-Aquifer in der Tiefe darstellen, sollte die strukturelle Geologie oder Geophysik eine poröse Einheitsstruktur aufzeigen.Die Bodenprobenahmen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Black Rock South von American Salars wurden abgeschlossen und lieferten anomale Lithiumkonzentrationen. Die Analyseergebnisse offenbaren einen nordöstlichen Trend mit anomalen Lithiumwerten, der eine Lithium-Sole in der Tiefe darstellen könnte. Auf dem Konzessionsgebiet Black Rock South wurden 38 Bodenproben in einem Abstand von etwa 300 Metern entnommen. 33 der 38 Bodenproben wiesen eine Lithiumkonzentration von 100 ppm oder mehr auf, wobei die höchstgradige Probe 180,5 ppm Lithium enthielt; der Durchschnittswert der Proben an der Oberfläche des Konzessionsgebiets lag bei 131 ppm. Die Analyseergebnisse der Schürfproben, die in anderen Bereichen des Salars entnommen wurden, liegen vor und werden intern untersucht.Die Bodenprobenahmen erfolgten auf dem gesamten Konzessionsgebiet in Form eines Rasters, um eine vollständige Abdeckung des Konzessionsgebiets zu gewährleisten. Insgesamt wurden 38 Proben in Abständen von jeweils 300 Metern entnommen. Die Bodenprobenahmen erfolgten mit einer Schaufel in einer Tiefe von ~20-30 cm. Der oberste Teil der Probe wurde berücksichtigt, sodass ein vollständiges Bodenprofil des Evaporits an der Oberfläche des Konzessionsgebiets erstellt werden konnte. Bei der Auswertung der Ergebnisse ist Vorsicht geboten, da die Kapillarwirkung infolge von Verdunstung und Solenbewegungen die Lithiumwerte an der Oberfläche konzentrieren oder verwässern kann. Aquifere, die lithiumreiche Solen enthalten, konzentrieren sich normalerweise in der Tiefe. Das heißt: Werte an der Oberfläche weisen auf das Vorkommen von Lithium in den Solen hin. Die anschließenden Arbeiten werden geophysikalische Messungen und tieferreichende Schneckenbohrungen vor den Bohrungen beinhalten. Michael C. Say fungierte als Projektgeologe.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76210/USLI_110724_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Ergebnisse der Bodenproben auf dem Konzessionsgebiet Black Rock South. Beachten Sie den nordöstlichen Trend der höhergradigen Lithiumkonzentrationen.R. Nick Horsley, CEO und Direktor von American Salars, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, dass wir auf unserem Projekt Black Rock South in Nevada eine Lithiumentdeckung gemacht haben. Die Ergebnisse unseres Phase-1-Explorationsprogramms lieferten bedeutende Lithiumwerte. Wir planen nun ein Phase-2-Programm, um diese Entdeckung weiter auszubauen und unsere etablierten und wachsenden Lithiumressourcen in Argentinien zu ergänzen. Das Unternehmen ist aktiv in M&A-Aktivitäten eingebunden, um strategische Möglichkeiten zu finden, und ist fest überzeugt von einer Erholung des Lithium-Rohstoffpreises. Der derzeitige Lithiumcarbonatpreis ist für Sole-Projekte attraktiv und eine echte Herausforderung für unsere Konkurrenten mit Hartgestein-Projekten.Das globale Lithiumportfolio des Unternehmens besteht aus zwei fortgeschrittenen Lithiumressourcen in Argentinien und dem fortgeschrittenen Lithiumprojekt im US-Bundesstaat Nevada.Das Lithium-Sole-Projekt Black Rock South befindet sich 72 Meilen nördlich der Gigafactory von Tesla, 93 Meilen südwestlich von Thacker Pass und 215 Meilen nordwestlich der einzigen produzierenden Lithiummine der Vereinigten Staaten, der Lithium-Sole-Mine Silver Peak der Albermarle Corporation. Die Claims umfassen ein konzeptionelles Ziel für lithiumhaltige Solen, das große Ähnlichkeit mit den veröffentlichten geologischen Daten Davis J.R. ,Friedman I, Gleason J.D. 1986, Origin Of The Lithium-Rich Brine, Clayton Valley, Nevada;US Geological Survey Bulletin 1622 Chaper L, p132-138 für das Lithium-Sole-Produktionsgebiet Clayton Valley, etwa 200 Meilen südöstlich, aufweist. Das Konzept steht im Einklang mit allgemein anerkannten Daten und Theorien über die Entstehung von Lithium-Sole-Ressourcen. Das Ziel ist lithiumhaltige Solen in Sedimenten, die die Becken gefüllt haben. Die jüngsten Phase-1-Probenahmen lieferten einen Durchschnittsgehalt von 131 ppm sowie einen Höchstwert von 180,5 ppm Lithium.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76210/USLI_110724_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2. Das Lithium-Sole-Projekt Black Rock South in der Nähe der Gigafactory von Tesla und Albermarles Mine Silver Peak.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76210/USLI_110724_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3. Das Lithium-Sole-Projekt Black Rock South während der Bodenexploration 2024.Die Lithiumlagerstätte Candela II befindet sich am südlichen und untersten Ende des Salars Incahuasi in der argentinischen Provinz Salta. Candela II ist etwa 45 km von der Stadt Tolar Grande und 267 km von Salta entfernt und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu fortgeschrittenen und bekannten Lithiumsalaren wie Arizaro (Lithium Chile) und Pocitos (Hanaq). Die Vulkane Cerro Aracar, Medina und Pular versorgen den Salar Incahuasi über Grundwasserleiter mit Lithium.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76210/USLI_110724_DEPRcom.004.jpegAbbildung 4: Straße zum Lithium-Sole-Projekt Candela II im Jahr 2022 (Salta, Argentinien)Das Lithium-Sole-Projekt Candela II enthält eine Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 (MRE), die von WSP Australia Pty. Ltd. erstellt wurde (siehe Pressemitteilung von Spey Resources Corp. vom 26. September 2023). In diesem Ressourcenbericht gemäß NI 43-101 wird geschätzt, dass das Projekt 86.000 Tonnen Lithiummetall enthält, was 457.500 Tonnen an Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) vor Ort und einem Lithiumertrag von 48.000 Tonnen LCE von 9.000 Tonnen Lithiummetall entspricht. Die Berechnungen gehen davon aus, dass es keine Verluste durch Lithiummetall gibt und dass die durchschnittliche Porosität in der nächsten Bohrphase aktualisiert wird.WSP Australia hat eine Aktualisierung des ursprünglich von Phillip Thomas, einem qualifizierten Sachverständigen (QP), im Juni 2023 erstellten NI 43-101-kofnromen Berichts durchgeführt, der auf einer vermuteten Basis unter Anwendung eines Blockmodells mit einer Porosität von 6 bzw. 14 % für die Ton- und Sandlithologie und einer Mineralressourcenschätzung (MRE) von 760.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) beim kombinierten Block Pocitos 1 (800 ha) und beim benachbarten Block Pocitos 2 (532 ha) geschätzt wurde. American Salars ist nicht Eigentümer des benachbarten Konzessionsgebiets Pocitos 2, das 40 % des Bruttolandpakets umfasst, aus dem die Ressource besteht. Es ist jedoch bemerkenswert, dass alle bisherigen Bohrungen beim Block Pocitos 1 von American Salars durchgeführt wurden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76210/USLI_110724_DEPRcom.005.jpegAbbildung 5: Bohrungen beim Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1 (Salta, Argentinien)Das Projekt Pocitos 1 ist etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom und Unterkünfte gibt. Pocitos 1 ist etwa 800 ha (1.977 Acres) groß und über eine Straße zugänglich. Der Wert der Explorationen seit 2017 beläuft sich auf insgesamt über 2,0 Millionen US$ für die Projekterschließung, einschließlich Oberflächenprobennahmen, Schürfgrabungen, geophysikalischer TEM- und MT-Untersuchungen sowie der Bohrung von drei Bohrlöchern, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Auf Grundlage der jüngsten MT-Untersuchung wurden bereits Standorte für unmittelbare Folgebohrungen für die bevorstehenden Explorationen identifiziert.Während der Bohrprogramme beim Projekt im Dezember 2022 wurden beim Packertest von Bohrloch PCT22-03, der von Alex Stewart im Rahmen einer Laboranalyse analysiert wurde, Lithiumwerte von 169 ppm verzeichnet. In den HQ-Diamantbohrlöchern, die bis in eine Tiefe von 409 m gebohrt wurden, wurde ein Packer-Probennahmesystem verwendet. Es wurde beobachtet, dass der Solefluss über fünf Stunden lang anhielt, wobei alle Bohrlöcher außergewöhnliche Soleflussraten aufwiesen. Für das Projekt Pocitos 1 wurde ein aktualisierter Bericht gemäß NI 43-101 veröffentlicht, der von WSP Australia erstellt wurde.Ekosolve Ltd., ein DLE-Technologieunternehmen, war in der Lage, Lithiumcarbonat mit einer Reinheit von 99,8 % zu produzieren, und die Gewinnungsrate lag bei über 94 % des in der Sole enthaltenen Lithiums, d. h. aus 169 ppm Lithium wurden 158,86 ppm gewonnen.Das Unternehmen hat eine Vereinbarung zur Bereinigung von Schulden (die Bereinigungsvereinbarung) abgeschlossen, um eine ausstehende Schuld gegenüber einem Gläubiger (der Gläubiger) für erbrachte Beratungsleistungen vollständig zu begleichen. Gemäß der Bereinigungsvereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, insgesamt 100.000 Stammaktien (Aktien) zu einem angenommenen Preis von 0,34 $ pro Aktie zu begeben (die Begleichung durch Aktien).Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Informationen genehmigt. Herr Thomas ist Aktionär von American Salars Lithium. American Salars Lithium Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von hochwertigen Lithiumprojekten konzentriert, um die Anforderungen des wachstumsstarken Batteriemarktes zu erfüllen. 