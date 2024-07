Uran wieder im Aufschwung

Der Uranpreis hat sich in letzter Zeit zwischen 80 und 90 USD je Pfund U3O8 bewegt. Er schloss gestern bei 86,00 USD je Pfund. Dennoch legten die Uranaktien gestern deutlich zu. Laut Quellen traten die folgenden positiven Faktoren auf:• Das staatliche russische Atomunternehmen Rosatom erklärte, dass es über den Bau von 6 weiteren Atomkraftwerken in Indien nachdenkt.• Kazatomprom, der weltweit größte Uranproduzent, kündigte Änderungen der Mineralgewinnungssteuer (MET) an, die seine Bergbauunternehmen in Kasachstan betreffen. Ab 2025 wird der MET-Satz für Uran für ein Jahr auf 9% angehoben, bevor ab 2026 ein differenzierter Satz auf der Grundlage des jährlichen Produktionsvolumens und der Uranpreise eingeführt wird.• Der französische Nuklearkonzern Orano SA hat Niger aufgefordert, die Wiederaufnahme der Uranexporte zu gestatten. Die Mine Somair gehört zu 63,4% Orano und zu 36,6% dem nigrischen Staat. Die Betreibergesellschaft von Somair befindet sich in einer sehr schwierigen finanziellen Lage. Nach einem Militärputsch im Juli letzten Jahres hat Niger sein Verteidigungsbündnis mit Frankreich aufgekündigt und eine engere Zusammenarbeit mit Russland angestrebt. Auf Niger entfielen im Jahr 2022 etwa 4% der weltweiten Uranminenproduktion. Frankreich hat bis zu 15% seines Uranbedarfs für die Versorgung von Kernreaktoren aus dem Niger bezogen. Die Uranmine Somair hat eine Kapazität von 2000 bis 2500 Tonnen oder 4 bis 5 Millionen Pfund.• US-Präsident Joe Biden unterzeichnete am 9. Juli das Gesetz Advance Act für fortschrittliche Kernreaktoren.Die am stärksten kapitalisierte Uranaktie ist Cameco Corp. Die Marktkapitalisierung beträgt 23,3 Mrd. USD. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Anbieter von Uranbrennstoff, der für die Energieversorgung einer Welt mit sauberer Luft benötigt wird. Nach dem Fukushima-Unfall in Japan herrschte die weit verbreitete Meinung, dass die Kernkraft tot sei. Genau das Gegenteil ist eingetreten, und die Kernenergie befindet sich in einer großen Renaissance.© Redaktion MinenPortal.de