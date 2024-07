Premier American Uranium beginnt mit dem 1. Explorationsbohrprogramm bei Cyclone ISR-Projek

Toronto, 11. Juli 2024 - Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier American Uranium") (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich bekannt zu geben, dass es sein erstes Explorationsbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen ISR-Uranprojekt Cyclone ("Cyclone" oder das "Projekt") im Great Divide Basin, Wyoming, in der Nähe der ISR-Uranmine Lost Creek von Ur-Energy Inc. und anderer ehemaliger Uranbergbauanlagen begonnen hat (Abbildung 1). Das Explorationsbohrprogramm bei Cyclone dient der systematischen Untersuchung des Ressourcenpotenzials, das im National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ("Technischer Bericht") mit Gültigkeitsdatum 30. Juni 2023 identifiziert wurde, in dem ein Ressourcenexplorationsziel von 7,9 Millionen Pfund bis 12,6 Millionen Pfund eU3O8 mit einem Gehalt von etwa 0,06 % eU3O8 beschrieben wird. Dieses Ziel wird durch Daten aus 88 Bohrlöchern untermauert, die in den Jahren 2007-2008 von früheren Betreibern gebohrt wurden und das Vorhandensein von Uranmineralisierungen in Sandstein in einem geologischen Umfeld nachwiesen, das für eine In-Situ-Gewinnung (ISR") geeignet ist. Siehe Technischer Bericht über das Cyclone Rim Uranprojekt, Great Divide Basin Wyoming, USA, mit Gültigkeitsdatum 30. Juni 2023, erstellt von BRS Engineering Inc. und Douglas L. Beahm. P.E. P.G.Es handelt sich hierbei nicht um eine aktuelle Schätzung von Mineralressourcen oder -reserven. Die potenziellen Mengen und Gehalte des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und die bisherigen Explorationsarbeiten waren nicht ausreichend, um eine aktuelle Mineralressource zu definieren. Darüber hinaus ist es ungewiss, ob zusätzliche Explorationen dazu führen werden, dass das Explorationsziel als Mineralressource abgegrenzt wird.Wie von BRS Engineering Inc. festgestellt, sind für die nördlichen und östlichen Claim-Blöcke ausreichend historische Explorationsdaten verfügbar, um ein Explorationsziel zu definieren, das einen Bereich von 6,5 Millionen kurzen Tonnen mit durchschnittlich 0,06 % U3O8 (7,9 Millionen lbs. U3O8) bis 10,5 Millionen kurzen Tonnen mit durchschnittlich 0,06 % U3O8 (12,6 Millionen lbs. U3O8) aufweist. Die potenzielle Menge und der Gehalt dieses Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und basieren auf der geologischen Interpretation, dass es sich bei der Mineralisierung um eine Mineralisierung des Sandsteintyps handelt, auf radiometrischen Anomalien in der Luft und auf Hinweisen auf das Vorhandensein von Oxidations-Reduktions-Schnittstellen mit der Mineralisierung aus den verfügbaren Bohrdaten. Es wurden nicht genügend Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob eine Mineralressource abgegrenzt werden kann. Für die Definition des Explorationsziels wurden die folgenden Kriterien herangezogen, die auf direkten Kenntnissen und Erfahrungen in diesem Gebiet und ähnlichen Uranlagerstätten in Sandstein in Wyoming basieren: (i) ein Mindest-Cut-off-Gehalt von 0,02 % U3O8 und ein Grad Mächtigkeitsprodukt (GT) von 0,10, (ii) ein radiometrischer Ungleichgewichtsfaktor von 1 und (iii) eine Schüttdichte von 16 Kubikfuß pro Tonne.- 71 Reverse-Circulation-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 49.700 Fuß sind für die Bohrsaisons 2024 und 2025 geplant.- Es wird erwartet, dass zwei vorrangige Ziele erprobt werden, darunter das Ziel Cyclone Rim (Nordblock) und das Ziel Osborne Draw (Ostblock) (siehe Abbildung 2 unten).- Auf dem Ziel Cyclone Rim wurde mit den Bohrungen begonnen, wobei ein Bohrgerät 35 Löcher in einer durchschnittlichen Tiefe von etwa 500 Fuß bohren soll.- Auf dem Zielgebiet Osborne Draw sind für die Saison 2025 (~ Juli bis Oktober) Bohrungen vorgesehen, die etwa 36 Bohrlöcher mit einer durchschnittlichen Tiefe von ~800 Fuß umfassen sollen.- Das Budget für das Programm beträgt etwa 2,3 Millionen US-Dollar.- Boart Longyear hat den Zuschlag für den Auftrag zur Durchführung von Umkehrbohrungen erhalten.Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir für das erste Explorationsprogramm bei Cyclone mobilisiert wurden. Mit dem systematischen Ansatz, den wir eingeführt haben, glauben wir, dass wir in der bestmöglichen Position sind, um Uranressourcen an den Zielen zu lokalisieren und abzugrenzen. Wir sind stolz auf den Erfolg unserer technischen und behördlichen Teams bei der Planung und Genehmigung des Explorationsprogramms in Wyoming und freuen uns darauf, die Ergebnisse der Bohrungen im Laufe des Sommers bekannt zu geben. Darüber hinaus möchten wir uns für die Unterstützung des US Bureau of Land Management (BLM), des Wyoming Department of Environmental Quality und des Wyoming Game and Fish Department während des gesamten Genehmigungsverfahrens bedanken und freuen uns darauf, diese Arbeitsbeziehungen im Zuge der Weiterentwicklung des Projekts zu stärken. Die Exploration ist eine wichtige Säule der Strategie von PUR, um aus unserem Portfolio von US-Vermögenswerten in erstklassigen Jurisdiktionen Werte für die Aktionäre zu erschließen, und die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein in der kurzen Geschichte von PUR, da wir mit den Explorationsbohrungen bei Cyclone beginnen."Das Cyclone-Projekt befindet sich in der physiografischen Provinz Wyoming Basin im südlichen Zentrum Wyomings und innerhalb des Great Divide Basin (Abbildung 1). Die Uranmineralisierung kommt in der tertiären Battle Spring Formation in Form von Rollfronten aus Sandstein vor. Der Mineralienbesitz von PUR umfasst 1.150 unpatentierte Bergbau-Claims und 7 staatliche Pachtverträge. Insgesamt umfasst das Projekt etwa 27.629 Acres. Das Gebiet wurde bereits in den 1950er Jahren von verschiedenen Unternehmen und der US-Regierung erkundet.Wyoming ist seit 1995 führend im Uranbergbau in den USA, und seit der Inbetriebnahme der ersten Uranminen im Jahr 1951 hat der Bundesstaat mehr als 238 Millionen Pfund Urankonzentrat gefördert. Wyoming beherbergt die größten bekannten wirtschaftlichen Uranerzreserven in den USA, die sich im Powder River Basin, Great Divide Basin, Shirley Basin und Gas Hills (Wind River Basin) befinden. Zusammenfassung der Uranressourcen bis 2023 (wyo.gov)Abbildung 1: Standort des Cyclone-Projekts, Great Divide Basin, Wyominghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76211/PUR_11072024_DEPRcom.001.pngDas Projekt besteht aus zwei Zielgebieten, dem Cyclone Rim Target (North Block) und dem Osborne Draw Target (East Block). PUR geht davon aus, dass beide Ziele im Rahmen eines vollständig genehmigten, gestaffelten Programms mit einem Gesamtvolumen von ca. 2,3 Mio. US$ (~71 Bohrlöcher, ~49.700 ft.), das sich über die Bohrsaisons 2024 und 2025 erstrecken wird, durch Bohrungen erprobt werden.Abbildung 2: Bohrziele mit radiometrischen Daten im Cyclone-Projekt, Great Divide Basin, Wyominghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76211/PUR_11072024_DEPRcom.002.pngDie erste Bohrphase sieht die Fertigstellung von etwa 35 Bohrlöchern auf dem Ziel Cyclone Rim in diesem Sommer vor, die derzeit in Angriff genommen werden und eine durchschnittliche Tiefe von etwa 500 Fuß (insgesamt ~17.500 Fuß) aufweisen. Die Mineralisierung auf dem Ziel Cyclone Rim kommt auf etwa 400 Fuß vor.Der Großteil der Bohrungen auf dem Ziel Osborne Draw wird voraussichtlich in der Bohrsaison 2025 (ca. Juli bis Oktober) durchgeführt werden, wobei es möglich ist, dass - sofern es das Wetter und die Zeit zulassen - einige erste Bohrungen in diesem Jahr durchgeführt werden. Die Mineralisierung auf dem Ziel Osborne Draw kommt in etwa 700 Fuß vor. Es sind etwa 36 Bohrungen mit einer durchschnittlichen Tiefe von ~800 Fuß (insgesamt ~28.800 Fuß) geplant.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, einem Berater von PUR, der eine qualifizierte Person" (gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist, geprüft und genehmigt.Weitere Informationen über das Projekt Cyclone des Unternehmens, einschließlich der Überprüfung von Daten im Zusammenhang mit bestimmten wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Cyclone Rim Uranium Project, Great Divide Basin, Wyoming, USA" vom 30. Juni 2023, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: der Grants Mineral Belt in New Mexico, das Great Divide Basin in Wyoming und der Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte früherer Produktionen und aktueller sowie historischer Uranmineralressourcen zurückblicken und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios eingeleitet.Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd. und Mega Uranium Ltd. sowie weiteren Unternehmen und institutionellen Investoren und einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA stellt die Positionierung von PUR auf dem Markt eine überzeugende Gelegenheit dar, da die Fundamentaldaten von Uran derzeit so gut sind wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr.Colin Healey, Geschäftsführer
Gebührenfrei: 1-833-223-4673
www.premierur.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. 