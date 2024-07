Palladium - Die Rally legt eine Pause ein

Seit Mitte Juni bestimmt ein volatiler Aufwärtstrend den Kursverlauf bei Palladium, der den Abverkauf seit dem Hoch bei 1.105 USD beendete. Nach dem Anstieg über die zum kurzfristigen Abwärtstrend gehörenden Trendlinie und dem Sprung über den Widerstand bei 993 USD erreichte der Kurs in der Vorwoche ein Hoch bei 1.054 USD, startete dort allerdings eine scharfe Korrektur. Diese Gegenbewegung drückte Palladium bis an den markanten Support bei 967 USD, von dem der Wert nach oben abprallte.Die Verkäuferseite hat noch nicht aufgegeben und könnte den Kurs in den nächsten Stunden wieder an die 967-USD-Marke drücken. Wird diese nicht verteidigt, könnten Verluste bis 945 USD und darunter ggf. bis 930 USD belasten, ehe der nächste Aufwärtsimpuls folgen dürfte.Wird eine solche Korrektur durch einen Ausbruch über 1.010 USD verhindert, dürfte Palladium dagegen wieder in Trendrichtung durchstarten und bis 1.041 USD anziehen. Über der Hürde und dem bisherigen Verlaufshoch bei 1.054 USD könnte sich der Anstieg sogar schon bis 1.083 USD fortsetzen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)