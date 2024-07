Gold Fields über Umwege auf Kurs

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields erwies sich, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 28. Mai, als sehr widerspenstig. Denn einerseits generierte sich ein Abwärtsimpuls ala Short-Szenario, welches glücklicherweise aus Bullensicht exakt an der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie stoppte. Dies wiederum führte andererseits zum bullischen Setup mit Fortsetzungstendenzen. Diesen widmen wir uns im nachfolgenden Fazit.Der erfolgte Test beziehungsweise gleichsam die Bestätigung der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie seit Ende 2022 lässt die Aktie in einer positiven Gestalt erscheinen. Aufgrund der jüngsten Zugewinne wurde dabei der Abwärtstrendkanal durchbrochen und auch noch der Widerstand von 15,70 USD erfolgreich überwunden. Können sich die Notierungen jetzt oberhalb dieses Niveaus etablieren, verspricht sich im weiteren Verlauf eine zusätzliche Performance in Richtung des Widerstands von 17,34 USD. Dort sollten temporäre Gewinnmitnahmen nicht überraschen, bevor es im Anschluss weiter in Richtung des Kursniveaus von 19,00 USD je Anteilsschein gehen könnte. Das mittlerweile erfolgte positive Eindrehen der beiden gleitenden Durchschnitte bestätigt diese Annahme. Vorsicht wäre hingegen bei einem Rückgang unter 15,70 USD angebracht. Zwar wäre hierbei das generelle Bild noch längst nicht kritisch zu sehen. Jedoch könnte es dabei zu weiteren Rücksetzern kommen.Denn auf der Südseite wurden einige Up-Gaps generiert, welche in gewisser Art und Weise eine Anziehungskraft ausüben könnten. Dementsprechend sollten unterhalb von 15,70 USD weitere Verluste bis 15,26 USD und im Ausdehnungsfall eine Etage tiefer bis 14,14 USD nicht überraschen. Im Bereich rund um 14,14 USD wird es schließlich spannend. Denn dort vereint sich die mittelfristige Aufwärtstrendlinie mit der Horizontalunterstützung von 14,14 USD. Praktisch liegt hier eine Kreuzunterstützung vor, welche zunächst Einhalt vor weiteren Verlusten geben sollte. Sollte es daher zum Einbruch kommen, wäre ein mittelfristiges Verkaufssignal aktiviert, was in weiterer Konsequenz zu Abgaben bis 12,48 USD führen dürfte.Die jüngsten Zugewinne verbesserten die allgemeine Chartsituation erheblich. Oberhalb von 15,70 USD bleiben daher die Bullen unmittelbar im Vorteil und könnten in weiterer Folge zu anhaltenden Kurssteigerungen bis 17,34 USD und darüber hinaus in Richtung des Kursniveaus von 19,00 USD führen.Die Bären haben sich aktuell zurückgezogen. Einzig ein erneuter Rückschlag unter 15,70 USD nährt die Hoffnung für wieder aufkommenden Verkaufsdruck. Denn die Schließung der Up-Gaps könnte die Konsequenz sein, was dementsprechend Verluste bis 15,26 USD sowie tiefer bis 14,14 USD generieren könnte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.