Wirtschaftliche Freiheit: der Eckpfeiler der westlichen Zivilisation

Die westliche Zivilisation - mit all ihren wissenschaftlichen und technischen Fortschritten, ihren künstlerischen Errungenschaften, ihrer philosophischen und gesellschaftspolitischen Entwicklung, ihren moralischen Werten, ethischen Grundsätzen und ihrer reichen Kultur - brauchte Jahrtausende, um ihren berühmten "Aufklärungspunkt" zu erreichen. Es war eine Achterbahnfahrt mit heftigen Schwankungen zwischen Höhen und Tiefen, zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Autokratie, Tyrannei und Despotismus, Humanismus und Individualismus und wieder zurück.Die "Alte Welt" hat sich allmählich und nicht linear entwickelt und Fortschritte gemacht, indem sie zwei Schritte vorwärts und einen zurück gemacht hat. Doch Schritt für Schritt und Stück für Stück zeichnete sich schließlich ein klarer Trend ab: eine Hinwendung zur Vernunft und eine Abkehr vom Aberglauben, zum Streben nach Wissen und weg von willentlicher Ignoranz und selbst auferlegter "Unmündigkeit", wie Kant es ausdrücken würde, hin zu kritischem Denken und weg von blindem Gehorsam und "Gruppendenken".Obwohl viele verschiedene Faktoren und wichtige Auslöser zu dieser Entwicklung und zur letztendlichen Etablierung dessen, was wir heute als westliche Zivilisation kennen, beigetragen haben, gibt es einen Katalysator, der hervorsticht: das Aufkommen individueller wirtschaftlicher Freiheit, das Herauskristallisieren des Konzepts der Eigentumsrechte und die formale, rechtliche und weit verbreitete Anerkennung des Rechts des Einzelnen auf finanzielle Selbstbestimmung.Denn der Weg zu echter Freiheit erfordert echte Gleichheit unter den Individuen, und die kann nur durch die Anerkennung der Einzigartigkeit jedes Einzelnen, seiner besonderen Denkweise, seiner Talente, seiner Interessen, seiner Schwächen und Fehler, seiner moralischen Werte, seiner persönlichen Integrität, seiner Ziele, seiner Hartnäckigkeit und seiner Erfahrungen gewährleistet und erhalten werden.Ihre Leistungen sind eine Funktion all dieser Faktoren - ihre Erfolge und Misserfolge, ihre Gewinne und Verluste gehören ihnen und nur ihnen. Ihnen gehört, was sie aufbauen und was sie verdienen, und sie haben das Recht, damit zu tun, was sie wollen, solange sie nicht die Rechte anderer verletzen - dies ist die wichtigste Voraussetzung für die Bildung einer zivilisierten und blühenden Gesellschaft.Wie Dr. Wanjiru Njoya, Scholar-in-Residence des Mises Institute, in einer kürzlich erschienenen Analyse erklärte: "Eigentumsrechte - das Recht, Eigentum zu besitzen, zu kaufen und zu verkaufen oder andere Verträge in Bezug auf die Nutzung von Eigentum abzuschließen - stehen allen Menschen gleichermaßen zu. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist kein Konzept, das die Gleichstellung der Ungleichen oder die Gleichstellung des Eigentums bedeutet, sondern ein Konzept, das das Recht auf Eigentum im formalen Sinne bekräftigt: nicht, dass jeder Eigentum hat, sondern dass jeder das Recht hat, Eigentum zu besitzen."Anders ausgedrückt: Wenn die Frucht der eigenen Arbeit, der Ertrag des Studiums und der Praxis oder das Produkt des eigenen Verstandes auf einer anderen Grundlage als dem objektiven Verdienst bewertet wird, wenn es in irgendeiner Weise eingeschränkt, bestraft oder umgekehrt subventioniert wird, kann niemals echte Gleichheit erreicht werden. Wenn ein Individuum daran gehindert oder eingeschränkt wird, von seiner harten Arbeit zu profitieren und seine angeborenen Gaben und Talente zu nutzen, welchen Anreiz hätte es dann, sein Potenzial auszuschöpfen?Wenn Konformität, Müßiggang, Apathie oder Mittelmäßigkeit systematisch belohnt werden, warum sollte sich dann jemand die Mühe machen, sich selbst zu verbessern oder sich um Lösungen für die Probleme anderer zu bemühen? Warum studieren, warum arbeiten, warum etwas riskieren, warum etwas bauen, warum innovativ sein, warum nach etwas Besserem streben - warum sich überhaupt die Mühe machen?In einer Planwirtschaft spielt das alles keine Rolle. Großes Talent oder große Anstrengungen sind in einem System, das Konformität und Einhaltung um jeden Preis erzwingen will und das jede Abweichung von der Norm oder jede Ausnahme von den einseitig auferlegten Regeln verabscheut, ebenso irrelevant. Unter solch abscheulichen Bedingungen ist absolute Uniformität das oberste Ziel. Die bloße Gleichheit vor dem Gesetz oder die Chancengleichheit in der Gesellschaft reichen nicht aus. Gefordert wird die Gleichheit der Ergebnisse, die bedingungslose Unterwerfung und die geistlose Selbstentmenschlichung.Um dies zu erreichen, müssen die Fleißigsten, die Begabtesten und die Visionärsten unter uns so hart und so oft bestraft werden, wie es nötig ist, damit sie kapitulieren und ihre individuellen Träume und Ziele aufgeben, sich anpassen, vom Kollektiv assimiliert, absorbiert und verzehrt werden. Natürlich werden diese multidirektionalen Zwänge (meistens) als wohlwollende "Anstöße", als das "Richtige" oder als ein winziges Opfer dargestellt, das jeder "anständige" Mensch "für das Allgemeinwohl" bringen würde.Die tyrannische, unmenschliche und ausbeuterische Natur der zentralisierten Macht ist praktisch nie zu erkennen, bis es zu spät ist. Sie zeigt nie ihr wahres Gesicht, sondern versteckt sich hinter dem Deckmantel der Höflichkeit, Solidarität und "Pflicht".So wird beispielsweise die Besteuerung nicht als reiner Diebstahl empfunden, sondern als "Umverteilung des Reichtums" - sie stellt keine Verletzung der Eigentumsrechte dar, sondern ist einfach eine "Umverteilung", um soziale Gerechtigkeit, Fairness und Gleichheit zu gewährleisten. Es ist alles für eine gute und edle Sache; es ist das, was man tun muss, um ein guter Nachbar zu sein, um denen zu helfen, die in Not sind, und um andere gute Menschen zu unterstützen, die einfach weniger Glück hatten. Denn wenn man mehr hat, als man braucht, warum sollte man es nicht denen geben, die nicht genug haben?Was für ein sadistisches Monster würde sich dieser Denkweise widersetzen? Wie der Architekt dieser verabscheuungswürdigen und krebserregenden Ideologie es selbst formulierte: "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen".So schön und freundlich und mitfühlend diese theoretische Prämisse für jeden anständigen Menschen auch klingen mag, sie könnte nicht weiter entfernt sein von der praktischen Manifestation der zugrunde liegenden Doktrin oder von den wahren Motiven derer, die sie so vehement propagieren. Bei Kollektivismus und Etatismus ging es noch nie um echte Solidarität, aufrichtigen Altruismus oder echte Philanthropie.Wären dies ihre wahren Ziele, würden freiwillige Spenden, private Wohltätigkeitsorganisationen und die angeborene menschliche Fähigkeit zur Empathie und Kooperation anerkannt und gefördert. Selbst unter dem gegenwärtigen System ist es sehr oft der Fall, dass private Wohltätigkeitsorganisationen, Stiftungen und sogar direkte Einzelspenden effizienter und effektiver sind als staatliche Wohlfahrtsprogramme oder andere staatliche Subventionen.Wenn das schon der Fall ist, kann man sich nur vorstellen, wie viel mehr dieser privaten, freiwillig gespendeten und direkt geschenkten Mittel und Ressourcen in einer wirklich freien Wirtschaft diejenigen erreichen würden, die sie wirklich brauchen, ohne eine Steuerlast, die größtenteils für die Bezahlung der Gehälter von unnötigen, unproduktiven, ungefragten und nicht gewählten Bürokraten und Funktionären verschwendet wird.Ganz gleich, welche Form er annimmt, welches populistische Narrativ er sich zu eigen macht, welche Versprechungen er macht und in welche politische "Farbe" er sich hüllt, unter der Oberfläche ist der Kollektivismus immer dieselbe tollwütige, gewalttätige, giftige Bestie - und so sind auch die schamlosen Opportunisten, Betrüger und Narzissten, die ihn umarmen, fördern, sich danach sehnen, ein Teil davon zu sein und ihn schließlich durchzusetzen.Kein anständiger, moralischer und ehrlicher Mensch würde aktiv und leidenschaftlich danach streben, sich eine Position zu sichern, die ihm die Kontrolle über seine Mitmenschen ermöglicht, nur um der Sache willen. Kein Mensch, der bei klarem Verstand ist und ein reines Herz hat, würde jemals nach absoluter Macht über jemand anderen als sich selbst streben. Und doch gibt es einige, denen es vielleicht an der oben erwähnten geistigen Gesundheit mangelt oder die von grundlegendem Anstand und Einfühlungsvermögen völlig unbeeindruckt sind, die danach streben, andere zu beherrschen und zu dominieren.In einer freien Wirtschaft und damit in einer freien Gesellschaft würden sie ihre verdrehten Ziele niemals erreichen. In einem zentralisierten System können sie jedoch tatsächlich gedeihen und tun dies auch.