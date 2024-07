Technische Marktanalyse vom 14.07.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

So schnell kann es manchmal kommen. Gold hat vor wenigen Tagen noch mit der Unterstützung gekämpft und ist nun an den Widerstand gestiegen. Dies wurde von einem Kaufsignal beim MACD-Indikator unterstützt und erfolgte recht dynamisch. Die übrigen Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, was aber in den vergangenen Monaten nicht zu einer Trendwende geführt hat. Somit stehen die Chance in der kommenden Woche recht gut, dass ein Ausbruch aus der neuen Seitwärtsrange nach oben erfolgen könnte.Öl wird weiterhin benötigt und eine Ablösung durch erneuerbare Energien wird sich noch eine Weile hinziehen. Das ist sicher auch ein Grund, warum sich der Preis von Öl weiterhin im aktuellen Bereich halten kann. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben wurde zuletzt allerdings erneut verhindert. In den letzten Tagen hat sich Öl im Widerstandsbereich stabilisiert und sucht nun nach einer Richtung. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und spiegeln diese Suche wider. Ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung kann zwar jederzeit erfolgen, sollte aber noch nicht in der kommenden Woche passieren.Wenn von klassischen Formationen die Rede ist, die auch noch eine Trendwende hervorrufen sollen, werden viele Marktteilnehmer, die es nicht mit der Technischen Analyse halten, meist skeptisch. Vor einer Woche habe ich an dieser Stelle festgestellt, dass der Bitcoin eine solche Formation in Form eines Hammers generiert hat und damit eine Chance auf ein Negieren des zuvor nach unten erfolgten Ausbruchs besteht.So ist es nun gekommen und mit dem Handel am heutigen Sonntag konnte die Kryptowährung die große runde Zahl von 60.000 USD wieder überwinden. Dieser Anstieg könnte das Ende des kurzfristigen Abwärtstrends markieren. Ein neuer Anlauf auf die Tops vom Frühjahr dieses Jahres könnte somit begonnen haben.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.