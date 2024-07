Gold - Das neue Allzeithoch wartet schon

Die Konsolidierungsphase beim Goldpreis wurde in den letzten Wochen zu Gunsten der Bullen nach Norden aufgelöst und mit dem Anstieg über 2.368 USD ein kurzfristiges Kaufsignal generiert. In der vergangenen Woche stieg der Kurs des Edelmetalls entlang der Unterseite einer gebrochenen Aufwärtstrendlinie in Richtung des Allzeithochs bei 2.449 USD an und konnte dabei auch die 2.400-USD-Marke deutlich hinter sich lassen.Der Ende Juni begonnene Anstieg hat das Zeug, das Allzeithoch zu überschreiten und bis 2.465 USD zu führen. Allerdings wäre aufgrund der Struktur des Kursverlaufs seit April auch lediglich die Fortsetzung des Anstiegs seit dem 03. Mai denkbar und daher die laufende Aufwärtsphase limitiert. Erst ein Sprung über 2.470 - 2.475 USD würde hier Zweifel ausräumen und für eine Kaufwelle bis 2.540 USD sorgen.Gleichzeitig sollte man Umkehrkerzen im Bereich des Rekordhochs mit der entsprechenden Vorsicht begegnen. Sie können Vorbote einer Topbildung sein, die mit Abgaben unter 2.375 USD beginnen und bei Kursen unter 2.348 USD bestätigt wäre. In der Folge könnte der Goldpreis zügig bis 2.293 und 2.267 USD einbrechen.Gold Chartanalyse (Tageschart)© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)