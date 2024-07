Bullische & bearische Argumente für Gold und Silber

Der Fed-Vorsitzende Powell hat vor kurzem erklärt, dass die Politik des "länger anhaltenden Anstiegs" das Wirtschaftswachstum bremsen könnte. In Verbindung mit den niedriger als erwartet ausgefallenen CPI-Kerndaten für Juni wird dies die Erwartungen für Zinssenkungen ab September oder früher erhöhen. Die Folgewirkungen sind niedrigere Anleiherenditen und ein schwächerer Dollar, was in der Regel positiv für monetäre Metalle ist.Der Trend zu höheren Tiefstständen und höheren Höchstständen hält weiter an.Der Trend ist Ihr Freund, bis er es nicht mehr ist. Um den kurzfristigen Trend zu brechen, müssten wir einen Bruch von mindestens 2.300 Dollar bei Gold und 28,50 Dollar bei Silber sehen.Der Gesamttrend des DXY ist eindeutig abwärts gerichtet, was für höhere Metallpreise spricht. Auch der kurzfristige Trend ist gebrochen, was für Gold und Silber Gutes verheißt. Nur ein Wiederanstieg über 105,75 könnte dies ändern. Meine Prognose bleibt unverändert, 94-92, in einer massiven A-B-C-Korrektur. Falls oder wenn dies eintritt, werden die monetären Metalle in die Höhe schnellen.Betrachtet man die obigen Charts von Gold und Silber, so kann man auf beiden Tages-Charts deutlich das Risiko eines negativ divergierenden Hochs im Preis erkennen. Dasselbe ist auch auf den Wochencharts zu erkennen. Beim DXY ist zu erkennen, dass der RSI extrem überverkauft ist und früher oder später eine Erholung bevorsteht, was die Metalle zumindest kurzfristig belasten könnte.Die Stimmung ist ein wunderbarer Gegenindikator, und sowohl Gold als auch Silber sind sehr zinsbullisch, was normalerweise eine rückläufige Tendenz wäre, aber wenn ein starker Trend im Gange ist, kann die Stimmung für eine ganze Weile zinsbullisch bleiben. Dennoch stellt er kurzfristig eine Warnung dar, insbesondere in Verbindung mit dem bereits erwähnten Risiko negativ divergierender Höchststände in der technischen Analyse.Das Beste kommt zum Schluss.Die Banken haben ihre Netto-Leerverkaufsposition in Gold in der vergangenen Woche leicht reduziert, aber es handelt sich immer noch um eine ihrer größten Netto-Leerverkaufspositionen seit April 2022 und um eine der höchsten Netto-Leerverkaufspositionen in der Geschichte. Wie Sie aus dem Chart ersehen können, fällt der Goldpreis (rot) jedes Mal, wenn die Netto-Leerverkaufsposition der Banken einen extremen Höchststand erreicht (blau). Bei Silber ist es noch schlimmer:Die Banken haben ihre größte Netto-Short-Position seit April 2017, also seit über sieben Jahren! Noch schlimmer ist, dass sie ihre bereits massive Short-Position weiter ausbauen, indem sie weitere Leerverkäufe tätigen, "wenn der Silberpreis fällt". Das ist nicht normal. Normalerweise nutzen sie Preisrückgänge, um ihre Leerverkäufe gewinnbringend zu decken, aber im Moment stocken sie auf. Entweder sind die Bullionbanken für den Abriss vorgesehen oder die Einzelhandelsbesitzer von Edelmetallen.Der S&P steigt fast täglich auf ein neues Allzeithoch. Viele haben schon vor Monaten, manche sogar vor einem Jahr, einen Absturz vorausgesagt, und er steigt immer noch. Meiner Meinung nach ist es nur eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob, da die Breite des Marktes sehr gering ist (nur wenige Aktien treiben die meisten Gewinne an, z. B. Nvidia) und der Markt überbewertet ist. Sollte es zu einem Aktiencrash kommen, würde dies wahrscheinlich auch die Metalle in Mitleidenschaft ziehen, wenn die Jahre 2020 und 2008 ein Anhaltspunkt sind.Es wäre wahrscheinlich ein starker, aber kurzer Rückgang, denn jeder weiß, was als Nächstes passiert: Die Fed greift mit Zinssenkungen und QE ein, und wie in diesen früheren Zeiten steigen Gold und Silber in die Höhe - im Falle von Gold auf neue Rekordhöhen. Dies wäre die perfekte Gelegenheit für die Banken, ihre Leerverkäufe zu decken und dabei Milliarden zu verdienen.Der Trend ist derzeit dominant und wird es auch bleiben, bis wir auf ein tieferes Tief stoßen. Ich sehe Gold und Silber immer noch viel höher, aber es wird auf dem Weg dorthin Umkehrungen geben und möglicherweise einen großen Einbruch, wenn die Aktien abstürzen. Wenn es jedoch zu einem Absturz kommt, wäre dies das größte Geschenk für potenzielle Käufer von Edelmetallen, wenn man bedenkt, was als Nächstes passieren wird, wenn die Fed eine weitere Kehrtwende vollzieht. Wenn Sie noch nicht in physischem Gold und Silber investiert sind, empfehle ich Ihnen, eher früher als später "etwas" zu kaufen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 11. Juli 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.