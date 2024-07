SPDR-Bestände steigen weiter leicht an in KW28  Preis pro Unze knackt 2.400 $

In der 28. Kalenderwoche setzte der weltweit größte Gold-ETF, SPDR Gold Trust, seinen Aufwärtstrend insgesamt fort und erreichte sein Niveau von vor einem Monat. Auch nach einem kurzen Rückschlag konnte er somit in der letzten Woche an Beständen zulegen.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 835,09 Tonnen, so die Angaben auf der Webseite www.spdrgoldshares.com. Am Freitag der Vorwoche waren es 834,80 Tonnen. Am Montag zeigte sich zunächst keine Veränderung, worauf am Dienstag ein vorläufiger Abfluss von 1,43 Tonnen folgte, der sich auch über den Mittwoch erstreckte. Zum Donnerstag erfolgte dann die Erholung um 1,72 Tonnen, was die Bestände auf ein Monatshoch von 335,09 Tonnen trieb. Diese Zahl hielt sich auch am Freitag. Der Preis je Unze stieg in der zweiten Juliwoche noch einmal deutlich an und erreichte zum Wochenende 2406,85 $, von den ursprünglichen 2376,65 $ pro Unze am Montag. Das ist der höchste Stand seit Mai.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 08. Juli: 834,80 Tonnen• 09. Juli: 833,37 Tonnen• 10. Juli: 833,37 Tonnen• 11. Juli: 835,09 Tonnen• 12. Juli: 835,09 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de