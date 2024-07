Byron King: Werden Q2-Ergebnisse der Goldminen Wall Street aufmerksam machen?

Byron King von Paradigm Press berichtete über eine kürzliche Besichtigung von Grundstücken im Yukon, einschließlich der bisherigen Erkenntnisse über den Ausfall der Haufenlaugung in der Goldmine Eagle von Victoria Gold. Er wies darauf hin, dass derzeit nur wenige Informationen verfügbar seien und empfahl, Spekulationen zu vermeiden, bis mehr Details veröffentlicht würden. Er erinnerte die Investoren jedoch auch an die Risiken, die mit Unternehmen verbunden sind, die nur einen einzigen Vermögenswert besitzen.Er sprach auch über seinen Ausblick für den Goldpreis und die Goldminenunternehmen, die sich auf die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das zweite Quartal vorbereiten. "Wir sollten wirklich hübsche Zahlen zur Profitabilität von vielen Goldproduzenten sehen – Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold, IAMGOLD – wir könnten eine lange Liste erstellen. Wir sollten wirklich gute Zahlen sehen", meinte King in einem Interview mit dem Investing News Network.Wenn diese Unternehmen große Gewinnsprünge verzeichnen, könnten sie seiner Meinung nach die Aufmerksamkeit der Wall Street auf sich ziehen. "Ich glaube, dass die 'Big Wall Street' einen Teil ihrer Barmittel in Hard Assets umschichten muss, insbesondere in Gold- [und] Silberproduzenten", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de