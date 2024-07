Zunehmendes COMEX-Gold-Open-Interest

Die Gesamtzahl der offenen Kontrakte für COMEX-Gold steigt wieder an. Dies ist häufig ein Vorbote einer Preisrally. Könnte dies ein weiteres Zeichen dafür sein, dass eine Spätsommerrally bevorsteht? Letzte Woche haben wir über die saisonalen Trends bei Gold und Silber geschrieben. Der Spätsommer ist in der Regel eine starke Zeit für die Goldpreise, und das sollten wir alle im Hinterkopf behalten, wenn wir in den späten Juli und August gehen. Falls Sie den Artikel von letzter Woche verpasst haben, finden Sie hier den Link sowie den folgenden Saisonalitätschart für die Preise.Ich weise Sie diese Woche erneut darauf hin, weil das Open Interest an COMEX-Goldkontrakten in letzter Zeit stark angestiegen ist. Ein schnell wachsendes Open Interest ist oft ein Signal für bevorstehende Kursgewinne. Wir haben bereits Anfang März darüber geschrieben, und der Goldpreis zog bald darauf um 15% an. Aus diesem Beitrag stammt diese Erklärung, was ich mit "Volumen geht dem Preis voraus" meine:"Der anhaltende Ausbruch des Goldpreises über die Marke von 2.100 Dollar erinnert mich an eines der Sprichwörter, während ich den Beitrag dieser Woche tippe: "Das Volumen geht dem Preis voraus." Was ist damit gemeint? In der Sprache der Börsenmakler ist eine Aktie totes Geld, wenn sie zu einem niedrigen Preis und mit geringem Handelsvolumen verharrt. Bevor der Kurs jedoch steigt, nimmt das Handelsvolumen oft zu. Dieser Anstieg des Handelsvolumens ist in der Regel ein Zeichen für ein wachsendes/neues Anlegerinteresse an der Aktie, und in vielen Fällen führt dieses erneute Interesse an den Aktien schließlich zu einem höheren Kurs.Seit Jahren können wir von TF Metals Report dieses Sprichwort auf COMEX-Gold übertragen - mit einem Unterschied. Es ist nicht das tägliche Handelsvolumen, das erwähnenswert ist. Stattdessen ist es das Volumen der gesamten offenen Kontrakte. Die einfachste Erklärung ist, dass die Gesamtzahl der offenen Kontrakte steigt, wenn die spekulativen Hedgefonds-Investitionen zunehmen. Die Fonds werden "Long" und die Banken "Short", und das Open Interest steigt. So ist es für COMEX-Gold sehr schwierig, den Preis zu steigern, wenn das gesamte Open Interest an COMEX-Kontrakten auf einem Mehrjahrestief liegt. Stellen Sie sich das wie die notleidenden und übersehenen Stammaktien vor, von denen die alten Börsenmakler sprachen. Geringe Umsätze bedeuten, dass sich niemand dafür interessiert. Es ist totes Geld, das sich nicht bewegt."Auch die Vorhersage der anschließenden März-April-Rally erwies sich als weitgehend korrekt:"Nun ist der Zusammenhang zwischen Preis und Open Interest nicht linear, und wir können nicht einfach beide Summen in die Zukunft extrapolieren. Es mag jedoch eine grobe Vereinfachung sein, aber stellen Sie sich die Richtung so vor:• Die seit Monaten erwartete Rally auf 2.300 Dollar beginnt endlich.• Für jeweils 30.000 neue offene Kontrakte steigt der Preis um etwa 40 Dollar.• Damit steigt das gesamte Open Interest am COMEX-Gold auf 600.000 Kontrakte.• Ein zukünftiger Commitment-of-Traders-Bericht zeigt, dass die Hedgefonds der großen Spekulanten bei einem Stand von 2.300 Dollar nun eine Netto-Longposition von etwa 300.000 Kontrakten halten, was dem Höchststand entspricht, den diese Gruppe bei früheren Preiserholungen häufig erreicht hat.• Aus demselben Commitment-of-Traders-Bericht geht hervor, dass die Netto-Short-Position der Commercials auf 350.000 Kontrakte angewachsen ist, was ebenfalls den Spitzenwerten der Vergangenheit entspricht.An diesem Punkt ist es an der Zeit, den alten "sich wiederholenden Zyklus" zu beginnen."Wie stark ist das Open Interest an Gold an der COMEX in den letzten Tagen angestiegen? Bei COMEX-Schluss am Dienstag, dem 2. Juli, lag die Gesamtzahl der offenen Kontrakte bei 454.730 und der Goldpreis schloss bei 2.333 Dollar. Zum COMEX-Schluss am Donnerstag, den 11. Juli - nur sechs Handelstage später - lag das gesamte Open Interest an Gold bei 556.967 Kontrakten, während der Preis bei 2.422 Dollar schloss. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Preis um 89 Dollar oder 3,8% gestiegen war, während die Gesamtzahl der offenen Kontrakte um 102.237 oder 22,5% zugenommen hatte.Vergleichen Sie dies mit den Preis- und Open-Interest-Änderungen Ende Februar und Anfang März, die Anlass für den ersten Beitrag "Volumen geht dem Preis voraus" waren: Bei COMEX-Schluss am Mittwoch, dem 28. Februar, lag das gesamte Open Interest bei 411.698 Kontrakten und der Preis schloss bei 2.043 Dollar. Zum COMEX-Schluss am Donnerstag, dem 7. März - nur sechs Handelstage später - lag das gesamte Open Interest an Gold bei 506.927 Kontrakten, während der Preis bei 2.165 Dollar schloss. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Preis um 5,9% gestiegen war, während die Gesamtzahl der offenen Kontrakte um 95.229 oder 23,1% zugenommen hatte. Erkennen Sie die Ähnlichkeiten?Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang noch einmal den Saisonalitätschart an und stellen Sie fest, dass der Goldpreis von Ende Juli über August bis Anfang September in der Regel sehr stark ist. Beachten Sie auch die jüngste Flut von Schlagzeilen über eine sich verlangsamende US-Wirtschaft mit geringerer Inflation, die die Erwartung von mindestens zwei Leitzinssenkungen vor Jahresende hervorgerufen hat.Betrachten wir als nächstes, was mit dem COMEX-Goldpreis zwischen Freitag, dem 8. März, und Freitag, dem 12. April, geschah. Das Volumen (gemessen am Open Interest) ging dem Preis in der Tat voraus, als der COMEX-Goldpreis von 2.165 Dollar weiter auf einen Höchststand von 2.429 Dollar anstieg. Das ist ein Anstieg von 12,2% in den fünf Wochen, die auf den anfänglichen Anstieg des Open Interest folgten, über den wir am 4. März geschrieben haben.Verstehen Sie nun, worauf ich hinaus will? Die derzeitige Situation des COMEX-Goldpreises ist fast identisch mit der von Anfang März - eine Situation, auf die ein Anstieg von 12% innerhalb von fünf Wochen folgte. Hinzu kommt, dass der aktuelle Goldpreis in eine Periode starker Saisonalität und positiver geldpolitischer Fundamentaldaten eintritt. Könnte der Preis also kurz vor einem weiteren Anstieg um 10% bis 15% stehen?Der einzige Wermutstropfen könnte die aktuelle Struktur des Commitments-of-Traders-Berichts sein. Am 5. März meldeten die Großspekulanten eine Netto-Long-Position von 191.300 Kontrakten gegenüber einer Netto-Short-Position der Commercials von 206.800. Am 9. Juli hatten die Großspekulanten eine Netto-Longposition von 254.800 Kontrakten gegenüber einer Netto-Shortposition von 280.600 Kontrakten bei den Commercials. Auf absoluter Basis scheint die Positionierung ein wenig schwer zu sein. Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an, und zwar auf relativer Basis:1. Am 5. März waren die Großspekulanten netto 191.300 Kontrakte long, während die Gesamtzahl der offenen Kontrakte 471.616 betrug. Das sind 40,56%.2. Am 9. Juli waren die großen Spekulanten Netto-Longpositionen von 254.800 Kontrakten gegenüber einer Gesamtzahl offener Positionen von 516.324. Das sind 49,3%.Daraus können Sie ersehen, dass die CoT-Positionierung in der Tat ein wenig schwer ist, was die Gewinne während der bevorstehenden Rally ein wenig begrenzen könnte. Vielleicht steigt der COMEX-Goldpreis in den nächsten 6-8 Wochen statt um 12% "nur" um 8%. Aber rechnen Sie mal nach. Ein Anstieg um 8% vom derzeitigen Stand von 2.420 Dollar bringt den Preis von hier aus um etwa 200 Dollar nach oben. Würden Sie das bis Ende August oder Anfang September hinnehmen? Ich würde es tun! Lehnen wir uns also zurück und sehen wir, ob das "Volumen dem Preis vorausgeht". Dieses alte Sprichwort hat uns in diesem Jahr gute Dienste geleistet. Vielleicht wird es sich bald wieder bewahrheiten.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 15. Juli 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.