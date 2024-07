Glencore plc - jetzt nur nicht die Kraft verlieren!

Quelle Chart: stock3

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore versucht sich zuletzt mit der Etablierung über 5,50 EUR an der Attacke zum Ausbruch über 5,77 EUR. Wie im Wochenchart ersichtlich, gelang dies nicht und aktuell bewegt sich die Aktie wieder im Bereich von 5,50 EUR. Viel tiefer sollte es jetzt nicht mehr gehen, da speziell unter 5,23 EUR mit weiteren Verlusten in Richtung 4,73 EUR gerechnet werden sollte.Können die Kurse sich hingegen um 5,50 EUR stabilisieren, insbesondere per Wochenschluss, bestehen gut Chancen für wieder anziehende Kurse bis 5,77 EUR und gegebenenfalls darüber hinaus bis zum Level von 6,11 EUR. Oberhalb davon wäre mittelfristiges Potenzial bis 6,55 EUR gegeben.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.