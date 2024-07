Collective Metals kündigt Programm zur erneuten Bohrkernprotokollierung auf seinem Kupferprojekt Princeton an

VANCOUVER, 16. Juli 2024 - Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) (das Unternehmen oder Collective) freut sich, den Beginn seines Programms zur erneuten Bohrkernprotokollierung (das Programm) in seinem Vorzeige-Konzessionsgebiet, dem Projekt Princeton (das Projekt oder das Konzessionsgebiet), im Süden von British Columbia bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet beherbergt mehrere alkalische Cu-Au-Porphyrziele, die mit triassischen Diorit-Intrusionen in Zusammenhang stehen, die den Diorit-Intrusionen ähneln, die mit der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain in Zusammenhang stehen. Die Mine Copper Mountain liegt etwa 10 km östlich des Projekts.Ein kleines Team wurde mobilisiert, um die Bohrkerne aus dem Bohrprogramm 2014 des vorherigen Betreibers zu überprüfen, neu zu protokollieren und Proben zu entnehmen. Die Bohrkerne aus den vier Diamantkernbohrungen (die Bohrkerne) werden bei Keremeos gelagert und sind leicht zugänglich. Die Bohrkerne werden im Zusammenhang mit den Beschreibungen des vorherigen Betreibers untersucht werden. Der vorherige Betreiber hat die wenigen gewonnenen, niedriggradigen mineralisierten Abschnitte beprobt. Seit 2014 gab es jedoch bedeutende Fortschritte beim Verständnis von alkalischen Cu-Au-Porphyren im Vergleich zu den bekannteren Cu-Mo-Kalk-Alkali-Porphyren, insbesondere im Hinblick auf den vergleichsweise kleineren dreidimensionalen Fußabdruck, der mit alkalischen Porphyren verbunden ist.Chris Huggins, Chief Executive Officer von Collective, kommentierte: Wir sind sehr begeistert, weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt zu beginnen, um das bedeutende Potenzial, das wir im Konzessionsgebiet vermuten, weiter zu evaluieren. Wir erwarten bedeutende Ergebnisse aus dem vorgeschlagenen Programm, insbesondere im Hinblick auf die Bohrungen im Trojan-Condor Corridor sowie die geplanten IP-Vermessungen, von denen wir erwarten, dass sie zusätzliche untertägige Aufladbarkeitsziele identifizieren werden, die die Ziele im vorrangigen Zielgebiet Trojan-Condor ergänzen.Im Hinblick auf die erneute Protokollierung/Beprobung der Bohrkerne wird der Schwerpunkt auf der Art der im Bohrkern erkennbaren Alteration liegen. Das Unternehmen ist insbesondere an folgenden Punkten interessiert:- das Ausmaß der im Bohrkern entwickelten Serizit- und/oder Epidot-Alteration, in welchen Bohrungen und in welchen Tiefen (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 21. Mai 2024); und- das Ausmaß der Verwerfungsentwicklung in den Bohrungen angesichts der Nähe zur regional bedeutsamen Whipsaw Creek-Verwerfung.Die Informationen aus den Bohrungen werden zusammen mit den Ergebnissen der neu bearbeiteten digitalen Geophysik (insbesondere den mittels induzierter Polarisation identifizierten untertägigen Aufladbarkeitsanomalien) verwendet werden, um Ziele für das geplante Bohrprogramm zu identifizieren.Darüber hinaus sind für das Projekt weitere Feldarbeiten geplant, die sich jedoch nicht auf Folgendes beschränken:- eine Reihe von ersten IP-Messungen (induzierte Polarisation) auf mehreren Rastern im Gebiet Fourteen Mile Creek und Lamont Ridge sowie im Gebiet China Ridge nördlich des Tulameen River (siehe Pressemitteilung vom 12. Januar 2024);- eine detaillierte Kartierung der verfügbaren Aufschlüsse, in erster Linie entlang des Netzes von Forststraßen in den Gebieten Trojan-Condor, Fourteen Mile Creek und Lamont Ridge, wobei der Schwerpunkt auf den freigelegten Alterationstypen liegt (siehe Pressemitteilung vom 21. Mai 2024 für weitere Informationen); und- möglicherweise ein Diamantkernbohrprogramm im Herbst 2024 im Trojan-Condor Corridor, sobald eine Genehmigung gemäß dem Bergbaugesetz vorliegt.Eine weitere Zielsetzung des Programms wird es sein, ein besseres Verständnis der Beziehung(en) zwischen den Diorit/Gabbro/Pyroxenit-Intrusionen, die im Konzessionsgebiet identifiziert wurden, in Bezug auf die Copper Mountain-Gesteinsfolge, die bei Copper Mountain (im Osten) dokumentiert wurde, und dem mafischen - ultramafischen Komplex Tulameen (im Westen) zu gewinnen.Diese Pressemitteilung wurde von Rick Walker, P. Geo., geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens für das Projekt gemäß den Bestimmungen von NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects- fungiert.Die veröffentlichten Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt.Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das sich im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain befindet. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ertragreichen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht zugänglich.Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten Ontarios, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten mit beträchtlichen Li2O-Reserven abgegrenzt wurden. Das Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich 53 km östlich von Ear Falls (Ontario) und umfasst 3.146 Hektar. @COMT_metalshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76242/COMT_160724_DEPRcom.002.pngCollective Metals Inchttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76242/COMT_160724_DEPRcom.003.pngCollective Metals IncIM NAMEN VON Collective Metals Inc. Christopher Huggins, Chief Executive OfficerT: 604-968-4844E: chris@collectivemetalsinc.com 