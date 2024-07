Ungeahnte Konsequenzen & eine idiotische Goldprognose

In der Ampel ist man sich erneut nicht einig. Die Grünen wollen das Ehegatten-Splitting abschaffen, die FDP möchte nicht. Derweil setzt sich der wirtschaftliche Absturz ungebremst fort und die Sicherheitslage verschlechtert sich weiter. Sogar Japan warnt seine Bürger.In den USA wird ein Anschlag auf Donald Trump verübt, der viele Fragen aufwirft. In jedem Falle haben sich seine Chancen, die US-Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, drastisch erhöht und lassen ihn als sicheren Sieger erscheinen.Gold eilt weiter nach oben und die traditionellen Korrelationen lösen sich auf. Wird schon ein starkes Wiederaufflammen der Inflation in den USA vorweggenommen? Die Chancen für Gold bleiben vor dem Hintergrund der geopolitischen und Schulden-Krise weiter hervorragend, doch ETF´s verzeichneten von April 2022 bis Juni 2024 Abflüsse von 780 t und die HSBS senkt ihre Preisprognose für 2025 auf 1.980 $.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)