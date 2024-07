Junior-Goldentwicklungsunternehmen sind günstig

Neulich saß ich in einem Restaurant und entspannte mich in Gesellschaft von fünf Sechzigjährigen, als ich eine Gruppe von Millennials belauschte, die sich über ihre derzeitige finanzielle Situation unterhielten, und während die Lebenshaltungskosten und die Sicherheit des Arbeitsplatzes ein gemeinsames Anliegen zu sein schienen, war der Punkt, der ihnen am meisten Sorgen bereitete, ihre Hypotheken. Sie beklagten sich über die Kosten für das Essengehen und die Gebühren der Banken, aber als es um das Thema Sparen und Investieren ging, fiel kein einziges Wort über den Bergbau.Ich hörte viel Geplänkel über künstliche Intelligenz und den Namen "Nvidia", der ein paar Dutzend Mal fiel, aber eine Sache, die wie ein wunder Daumen auffiel, war, dass sie alle mit ihren iPhones SMS schrieben, sprachen oder surften. Jeder Teilnehmer am Tisch hatte ein iPhone und legte es kaum aus der Hand, außer vielleicht, um einen Bissen von seinem Essen zu nehmen.Als ich diese bizarre Veranstaltung beobachtete und anhörte, gab es einen Moment, in dem die nackte Realität der letzten 20 Jahre ungezügelter Kreditschöpfung und Geldvermehrung plötzlich eine neue Bedeutung bekam. Diese "Kinder" werfen mit Vergleichen von monatlichen Zahlungen für Hypotheken von 500.000 Dollar bis 1.000.000 Dollar um sich, so wie ich über eine Kreditlinie von 2.000 Dollar sprechen würde. Ich war entsetzt über die Leichtfertigkeit, mit der sie über die Erneuerung von Hypotheken für "Einsteigerhäuser" lachten, die sie 1,4 Millionen Dollar kosteten, mit Briefmarken-Hinterhöfen und 1.500 Quadratmetern Wohnfläche.Die Wohnungssituation in Kanada ist im vollen Krisenmodus, da die Bevölkerung in den Großstädten explodiert ist und diese Neuankömmlinge auf dem Wohnungsmarkt gezwungen sind, exorbitante Mieten und Preise zu zahlen, nur um eine Wohnung zu finden. Vor allem dank der Einwanderungspolitik der Liberal-NDP-Koalition gab es keinerlei Planungen für die Aufnahme einer neuen Einwanderungswelle, was zu einer kostentreibenden Inflationsspirale führte, die die Mieten und Preise in die Höhe trieb und sich trotz der Versuche der Bank of Canada, die Nachfrage durch eine Anhebung der Zinssätze einzudämmen, fortsetzte.In den 1980er Jahren stieg die Baby-Boom-Generation nach dem College oder der Highschool ins Berufsleben ein, mietete eine Wohnung und sparte und investierte, bis sie genug Geld hatte, um eine Anzahlung zu leisten, die groß genug war, um sich für eine Hypothek zu qualifizieren. Ich war in der Investmentbranche tätig, und der eklatante Unterschied zwischen damals und heute besteht darin, dass jeder, der einen Job hatte, über ein Sparkonto verfügte, auf dem genug Geld lag, um sich an Aktien zu "versuchen". Sie "versuchten sich", weil sie alle das Wachstum ihrer Ersparnisse beschleunigen wollten, damit sie ein Haus kaufen konnten, und selbst nachdem sie ein Haus gekauft hatten, war immer noch genug Geld zum "versuchen" vorhanden.In den 80er Jahren war die Boomer-Demografie so groß, dass die TSX Venture Exchange (damals "The Vancouver Stock Exchange") lange vor dem Aufkommen von Smartphones, Internet-Brokerage-Konten und sozialen Medien zum bevorzugten Ort für "informierte Spekulation" wurde. Spekulanten erfuhren von "heißen Geschäften" über das Telefon, denn erst in den späten 1980er Jahren sah ich bei einem Rundgang durch die Innenstadt von Vancouver zum ersten Mal einen Aktienanwerber, der seine Waren auf einem alten Motorola-Telefon anpries.Das war lange vor der Legalisierung von Glücksspielen und Lotterien, die für eingefleischte Minenaktien-Enthusiasten sicherlich eine Ablenkung darstellten. Das war vor den Kryptowährungen und unserer staatlich sanktionierten "Gras"-Industrie, die einen ganz neuen Nährboden für Spekulationen außerhalb des Bergbaus geschaffen hat. Mit anderen Worten: Der Weg der Wahl, um sein Vermögen zu vermehren, führte schnell weg von den Mineralienexplorationsfeldern wie Öl und Gas und Bergbau hin zu Bereichen, die dieser neuen Generation von Anlegern, die lieber Gras rauchen und mit ihren iPhones telefonieren, als von Diamanten in der Arktis zu hören, viel vertrauter sind.Jedes Mal, wenn ich eine Diskussion über Aktien (oder Investitionen im Allgemeinen) zwischen dieser neuen Generation von Spekulanten höre, frage ich mich, ob sie eine Ahnung davon haben, wie viele verschiedene Metalle an der Herstellung des iPhones beteiligt sind, das sie benutzen, um einen Auftrag zum Kauf von Aktien des Unternehmens zu erteilen, das es herstellt (AAPL)? 46 verschiedene Elemente sind erforderlich, um dieses wunderbare Gerät zu bauen, auf das sie auf keinen Fall länger als eine Toilettenpause verzichten können, ohne Abhebungen zu machen.Gold ist ein "barbarisches Relikt" mit einer Nutzfunktion, nicht viel anders als ein "glänzender Stein", sagen die Goldbären. Und doch steht es im Mittelpunkt - als integraler Bestandteil des iPhone. Hat sich irgendjemand von den "Kiddies" die Zeit genommen, den Ursprung von Goldvorkommen zu lernen oder wie sie gefunden und abgebaut werden? Ich vermute nicht. Das Gleiche gilt für die anderen 45 Elemente, die in den Prozess involviert sind, und wenn durch einen unglücklichen Zufall der Welt das Kupfer ausgeht und damit die Substitution als Lösung ausscheidet, würden die Kosten für ein iPhone mit Sicherheit in die Höhe schießen, da die Rohstoffpreise entscheidend für die Preisgestaltung sind.Seit Oktober 2022 steht der Goldpreis im unnachgiebigen Fokus einer völlig neuen Käufergruppe, von der nur wenige, wenn überhaupt, die englische Sprache als Muttersprache sprechen. Allein aus den Berichten über die Bullionbewegungen von New York nach London und ins Ausland geht hervor, dass bis heute ein ständiger Fluss von "barbarischen Relikten" vom Westen in den Osten zu verzeichnen ist, da tausende von Jahren gesellschaftlicher Traditionen die Rolle des Goldes als "Beschützer des Reichtums" prägen.Dies ist eine Art Weitergabe der Fackel, da die Bürger im Osten langsam von der Arbeiter- und Unterschicht in die Mittel- und obere Mittelschicht aufsteigen und damit ihre historische Verehrung für Gold als Symbol für Wohlstand und Sicherheit beibehalten. Im Gegensatz dazu ist der Westen von einer blinden Hingabe an "Papier" zerfressen - Zertifikate, die als Versprechen ausgegeben werden und für die es nichts gibt außer "Forward Guidance" als Sicherheit.Der Westen hat in jedem Zyklus der Kreditschöpfung, der als "quantitative Fälschung" bezeichnet wird, mehr und mehr Papierprodukte geschaffen, wobei die Kaufkraft der Ersparnisse, die durch die Arbeit der Bürger geschaffen wurden, immer weiter erodiert. Wenn man sich auf den verschiedenen Kontinenten umschaut und die Anzahl der Allianzen untersucht, die der Osten mit den dortigen Regierungen geschlossen hat, stellt man fest, dass weiterhin systematisch versucht wird, alle Elemente zu kontrollieren, die für ein iPhone erforderlich sind.Ein Blick auf die Karte, die Chinas globale Allianzen illustriert, zeigt ein Land mit einer Mission. Nun könnte man argumentieren, dass die Vereinigten Staaten durch die weltweite Akzeptanz des US-Dollar als Weltreservewährung ein noch größeres Netz von Verbündeten haben. Ich würde jedoch die Ausgabe der eigenen Währung in der ganzen Welt als alles andere als "strategisch" betrachten.