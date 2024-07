Karora Resources Inc.: Überlegungen

Karora hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Die Aktie stand im Februar noch unter 4 CAD, heute bei fast 7 CAD.Wie Sie wissen, wollen sich Westgold (ASX: WGX) und Karora zusammenschließen und bald finden die notwendigen Aktionärsversammlungen statt.Auf Westgold war jüngst eine auffällig hohe Short-Position festzustellen und ich denke, hier hat sich ein Hedge-Fonds – zumindest kurzfristig – verspekuliert.Bei Übernahmen shortet man gerne den Übernehmer, der in diesem Falle offiziell Westgold ist, wobei es mehr ein Zusammenschluss unter Gleichen wird.Nun zog Gold nach oben und Karora Resources hat sich auch gut behaupten können, so dass der Kurs von Westgold trotz der hohen Short-Position nach oben gelaufen ist. Short-Position auf Westgold 12 Monate: derzeit 9,46%, ca. 44,8 Millionen Aktien im Gegenwert von rund 124 Millionen AUD:Bei einem Schlusskurs von 2,76 AUD je Westgold-Aktie wäre der derzeitige Wert je Karora Aktie bei 6,418 CAD plus die 0,626 CAD, die als Cash-Zahlung kommen werden. Der theoretische Wert also bei 7,04 CAD, wobei die die Gratisaktien des Spin-Outs nicht berücksichtige:Wir haben nun also die Situation, einer besseren Stimmung im Goldsektor und einer vermeintlich "schiefliegenden" Short-Position auf Westgold.Die Aktie von Westgold war heute nahe dem 12 Monatshoch, was im Umkehrschluss natürlich auch Karora nach oben zieht.Tendenziell denke ich, dass Karora auf diesem Niveau fair bewertet ist. Meine Überlegung war eigentlich, die Aktie noch vor dem Zusammenschluss zu verkaufen, da ich denke, dass es in den ersten Tagen danach eher schwächer gehen wird.Allerdings kann es auch sein, dass der Short-Seller auf Westgold noch vor der Fusion decken muss, was dann zu starken Käufen auf der Westgold-Aktie führen könnte. Auf Westgold werden täglich zwar einige Millionen Aktien gehandelt, doch die knapp 45 Millionen Aktien einzudecken wird sicherlich nicht einfach, wenn es so weit kommen würde.Ich bin aktuell etwas hin- und hergerissen, was der beste Weg für die Position ist.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.