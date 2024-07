United Lithium beginnt mit Feldexplorationsprogrammen in Finnland

Vancouver, 17. Juli 2024 - United Lithium Corp. (United Lithium oder das Unternehmen) (CSE: ULTH; OTCQX: ULTHF; FWB: 0UL) freut sich bekannt zu geben, dass das Explorationsprogramm 2024 (das Programm 2024) Anfang Juni in fünf der zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebieten in Finnland begonnen hat (Abbildung 1). Die fünf Konzessionsgebiete befinden sich in äußerst vielversprechenden geologischen Gebieten, die das Potenzial aufweisen, lithiumhaltige Pegmatite zu beherbergen, und erstrecken sich über ein großes Landpaket von über 105.000 ha. Die Höhepunkte des Programms 2024 sind im Folgenden angegeben.- Das Programm 2024 besteht aus systematischen Explorationen, Kartierungen und Probennahmen von Lithium-Cäsium-Tantal- (LCT)-artigen Pegmatiten beim gesamten Projekt Kietyönmäki (Kietyönmäki) sowie in den Reservaten der Konzessionsgebiete Kannus, Kova, Kast und Salkola.- Das Ziel des Programms 2024 besteht darin, unentdeckte LCT-Pegmatite zu identifizieren und Ziele für potenzielle zukünftige Bohrungen zu definieren.- Die Feldarbeiten werden von einem Team von acht Geologen durchgeführt und voraussichtlich bis Anfang September fortgesetzt werden.Wir freuen uns, dass wir in diesem Sommer mit den Feldprogrammen in fünf unserer äußerst vielversprechenden Konzessionsgebiete in Finnland begonnen haben. Unser kürzlich erweitertes Landpaket ist nun eines der größten Lithiumportfolios im ganzen Land. Finnlands Geologie ist äußerst günstig für die Beherbergung weiterer Lithiumvorkommen zusätzlich zum Lithiumprojekt Keliber, das zurzeit errichtet wird. Der Schwerpunkt unserer Explorationsbestrebungen wird darauf liegen, lithiumhaltige Felsbrocken sowie Pegmatitausbisse zu identifizieren, was sich als einfacher und effektiver Weg erwiesen hat, um in den nordischen Ländern Entdeckungen zu verzeichnen. Wir richten unser Hauptaugenmerk weiterhin auf unsere Bestrebungen in Schweden und Finnland mit dem langfristigen Ziel, einen Beitrag zum EV-Sektor in der Europäischen Union zu leisten, der zusätzliche Lithiumprojekte benötigt, um mit der Nachfrage Schritt zu halten, sagte Scott Eldridge, President und CEO von United Lithium.Abbildung 1: Standorte der Projekte in Finnlandhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76265/UnitedLithium_170724_DEPRcom.001.jpegKietyönmäki befindet sich innerhalb des Häme-Gürtels, der vorwiegend aus Amphiboliten und Glimmerschiefern besteht, die mit Grauwacken und Metapeliten der Forssa-Vulkanreihe (1,9 bis 1,7 Milliarden Jahre alt) interkaliert sind. Es bedeckt 900 ha Land. Die Reihe wurde von Gabbros, Dioriten, Granodioriten, Tonaliten und später von K-Graniten sowie Pegmatiten durchdrungen. Die Gesteinsganganhäufung Kietyönmäki besteht aus mehreren nahezu senkrecht einfallenden spodumen- (als Spodumen-Quarz-Verwachsungen) und petalithaltigen Pegmatitgesteinsgängen, wobei der Main Dyke der größte ist. Der Main Dyke wurde nun mittels Bohrungen auf eine Mächtigkeit von bis zu 25 m und eine Länge von über 200 m definiert und es wurde bestätigt, dass er sich bis in eine Tiefe von mindestens 160 m unterhalb der Oberfläche erstreckt.Das Unternehmen plant, im Laufe des Sommers Prospektionen und Kartierungen entlang derselben geologischen Struktur durchzuführen, die den Main Dyke bei Kietyönmäki beherbergt, um weitere Pegmatite zu identifizieren. Zuvor bedeutsame Lithiumabschnitte sind im Folgenden zusammengefasst:- Hochgradige Lithiumoxidergebnisse bei Kietyönmäki beinhalten(1):o 1,52 % Li2O auf 25,95 m ab einer Bohrlochtiefe von 33,70 m in Bohrloch ULDH-3; undo 1,45 % Li2O auf 29,50 m ab einer Bohrlochtiefe von 69,10 m in ULDH-4- Historische Bohrergebnisse von früheren Betreibern beinhalteno 1,53 % Li2O über 23 m, gebohrt vom Geologischen Dienst Finnlands(2); undo 1,10 % Li2O auf 42 m vom früheren Betreiber Sunstone Metals Ltd. (3)(1) Pressemitteilung von United Lithium vom 19. Oktober 2023(2) Pressemitteilung von United Lithium vom 14. Februar 2022(3) Pressemitteilung von Sunstone Metals vom 12. September 2016Kannus umfasst 15.225 ha an Explorationsgrund und befindet sich in der Region Österbotten in Finnland. Es befindet sich außerdem direkt nördlich der Lithiumlagerstätte Keliber, innerhalb des metallogenen Gürtels Järvi-Pohjanmaa. Das Lithiumprojekt Keliber wird zurzeit errichtet und dabei vom Mehrheitseigentümer Sibanye Stillwater unterstützt. Es ist die erste ganzheitliche Lithiummine für den EV-Sektor in Europa. Kannus ist von paläoproterozoischen Sedimenten, schwarzem Schiefergestein und mafischem Vulkangestein des westfinnischen Schiefergürtels bedeckt, der auch den Großteil der Lagerstätten von Keliber Lithium beherbergt und in seinem südwestlichen Teil an dieselbe Pegmatit-Granit-Intrusion Seinäjoki wie der LCT-Pegmatitgürtel von Keliber grenzt.Das Landpaket in Kova ist insgesamt 54.400 ha groß und befindet sich am nördlichen Rand des Pirkanmaa-Migmatitgürtels (1,96 bis 1,91 Ga) sowie unmittelbar südlich des Tampere-Schiefergürtels. Es liegt direkt südlich des metallogenen LCT-Gebiets Eräjärvi, in dem über 70 Pegmatitgesteinsgänge entdeckt wurden, die mit B, Be, Li, Nb, Sn und Ta angereichert sind (Lahti 1981, Alviola 2004). Die lokale Geologie besteht aus Migmatiten und Amphiboliten. Das felsische plutonische Gestein im Gebiet Kova beinhaltet Granodiorite, Aplit, Pegmatit und Tonalit und werden dem frühen Svecofennium (1,91 bis 1,88 Ga) zugeordnet.Das Gebiet befindet sich in einem vielversprechenden geologischen Umfeld mit dem Vorkommen von späten orogenen (1,80 Ga), komplexen Pegmatiten des LCT-Typs, die früher abgebaut wurden. Zu den nahe gelegenen bekannten komplexen Pegmatitvorkommen zählen der LCT-Pegmatit Seppalä und die historischen Pegmatitminen Juurakko und Viitaniemi, die sich direkt nördlich der Kova-Schürfrechte befinden.Im Jahr 2023 kartierte Pure Resources Limited (Pure) 220 Pegmatite (siehe ASX-Pressemitteilung von Pure vom 12. Juli 2023), die später von United Lithium bestätigt wurden. Die Pegmatite bei Kova bestehen vorwiegend aus K-Feldspat und Quarz mit variablen Mengen an Biotit und Muskovit.Salkola umfasst 20.713 ha und liegt 6,1 km südöstlich des Main Dyke bei Kietyönmäki, der sich im Besitz von United Lithium befindet. Das Gebiet wurde ursprünglich von United Lithium erworben, weil dort bekannte Lithium- und Wolframpegmatite sowie eine Struktur vorhanden sind, die mit der Einlagerung des Main Dyke bei Kietyönmäki in Zusammenhang steht. Aus geologischer Sicht ist dieses Gebiet dem Gebiet Kietyönmäki sehr ähnlich und äußerst vielversprechend für die Entdeckung neuer LCT-Pegmatite. United Lithium plant, noch in diesem Sommer ein Arbeitsteam in das Gebiet Salkola zu entsenden.Kast, das an die Tantallagerstätte Rosendal angrenzt, erstreckt sich über eine Fläche von etwa 13.900 ha in der Region Kemiö, einem metallogenen Gebiet in Finnland. Es liegt im westlichen Teil des suprakrustalen Gürtels Uusimaa (ca. 1,89 Ga) und ist durch das Vorkommen von Gneisen, Schiefer, Amphiboliten, mafischem bis felsischem Vulkangestein und Karbonaten gekennzeichnet. Das Gebiet ist von svekofennischen orogenen felsischen Intrusionen der südfinnischen Granit- und Plutonitfolgen durchsetzt. Das Gebiet ist aussichtsreich für gemischte oder hybride Seltene-Elemente-Pegmatite, die REE-Signaturen aufweisen und eine Mischung aus LCT- (Li, Cs, Ta) und NYF-Pegmatiten (Nb, Y, F) sind.Das Vorhandensein der Lagerstätte Rosendal und die bekannten Ta-Nb-Mineralpegmatite in der Region deuten darauf hin, dass das Kemiö-Metallogen ein bedeutendes, weitgehend unerprobtes Li-Ta-Potenzial aufweisen könnte. Pure stellte während seiner Arbeiten im Jahr 2023 49 Pegmatite fest (siehe ASX-Meldung von Pure vom 12. Juli 2023), es liegen jedoch keine Analyseergebnisse vor. In der Vergangenheit wurde im Gebiet Kast gebohrt und Protokollierungsberichte weisen auf etwa 501 Pegmatit- und Granitabschnitte hin. Keiner der Pegmatitabschnitte wurde beprobt oder analysiert.Kannus, Kova, Salkola und Kast sind jeweils als Reservierung eingestuft und bis zu verschiedenen Daten im ersten Halbjahr des Jahres 2025 gültig; zu diesem Zeitpunkt muss das Unternehmen die Ergebnisse auswerten und entscheiden, ob irgendein Teil eines jeden Konzessionsgebiets in eine Explorationsgenehmigung umgewandelt werden soll oder ob es die Reservierung verfallen lässt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat das Unternehmen im Rahmen eines Reservierungsstatus das Recht zur Durchführung von Feldarbeiten, einschließlich Kartierungen und Probenahmen, um potenzielle zukünftige Bohrziele zu identifizieren und darf die Reservierung ohne Beeinträchtigung durch andere Explorationsunternehmen in eine Explorationsgenehmigung umwandeln.Abgesehen vom Programm 2024 in Finnland möchte das Unternehmen auch ein Update hinsichtlich des Bohrprogramms 2023 beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Bergby in Schweden (Bergby oder das Projekt) bereitstellen, wo 60 Bohrlöcher auf insgesamt 5.600 m gebohrt wurden. Wie in der letzten Pressemitteilung (siehe Pressemitteilung von United Lithium vom 12. Juni 2024) erwähnt, sind die Analyseergebnisse für zwei Bohrlöcher (BBY23185 und BBY23189) noch ausstehend. In beiden Bohrlöchern (BBY23185 und BBY23189) wurde Pegmatite vorgefunden, es wurde kein Spodumen beobachtet und der Li2O-Gehalt war niedrig.Bergby besteht aus zehn Explorationskonzessionen mit einer Größe von insgesamt 7.897 ha, die in der Nähe der Küste des Bottnischen Meerbusens in Mittelschweden und etwa 200 km nördlich von Stockholm liegen. Das Projekt umfasst inzwischen fünf durch Bohrungen bestätigte spodumenhaltige Pegmatite (Pegmatit A bis E) mit einer Streichlänge von zusammen mehr als 4.000 m. Dort befinden sich noch erklärungsbedürftige spodumenhaltige Geröllzüge, und ein Großteil des Konzessionsgebiets ist noch unerkundet, was das ausgezeichnete Potenzial von Bergby für weitere Entdeckungen veranschaulicht.Die Kernbohrungen werden von der schwedischen Ludvika Borr Teknik AB unter Verwendung von Stangen mit einem Durchmesser von 49 Millimetern (entspricht NQ2) durchgeführt. Das Feldteam von United Lithium protokolliert und beprobt alle Bohrkernproben in einer sicheren Kernanlage im Betriebsgebäude des Unternehmens in Norrsundet, etwa 5 km vom Projektgebiet entfernt. Die Kernproben werden mit einer Diamanttrennsäge in Längsrichtung halbiert. Die halben Bohrkerne und die Hammerbohrproben wurden an ALS Ltd. (ALS") in Piteä, Schweden, zur Aufbereitung (Prep-31-Paket) geschickt, wobei jede Probe so weit zerkleinert wird, dass sie zu mehr als 70 % ein 2 mm-Sieb (Tyler 9 Mesh, U.S. Std. No. 10) durchlaufen kann. Eine Teilmenge von bis zu 250 Gramm wird entnommen und so weit pulverisiert, dass sie zu mehr als 85 % ein 75-Mikron-Sieb (Tyler 200 Mesh, U.S. Std. No. 200) durchlaufen kann. Beide Probentypen werden dann an die ALS-Einrichtungen in Loughrea, Irland, ein akkreditiertes Mineralanalyselabor (ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015), weitergeleitet, wo die Kernproben mit der ME-MS89L-Methode (Natriumperoxidschmelzung und HCL-Laugung, gefolgt von ICP-AES und ICP-MS) analysiert werden, wobei der meldepflichtige Bereich für Lithium (Li) zwischen 2 und 25.000 ppm liegt. Diese Methode analysiert 53 Elemente und gilt als geeignet für lithiummineralisierte Pegmatite.Zertifizierte Referenzstandards, Duplikate und Leerproben werden im Rahmen des Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramms (QA/QC) von United Lithium routinemäßig in den Kernbohrprobenstrom eingefügt. Bei den hier gemeldeten Ergebnissen wurden keine QA/QC-Probleme festgestellt. Die qualifizierte Person des Unternehmens ist der Meinung, dass die angewandten Probenvorbereitungs-, Analyse- und Sicherheitsverfahren ausreichend und zuverlässig sind. Dem Unternehmen sind keine Bohrungen, Probenahmen, Gewinnungen oder andere Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hier gemeldeten Daten wesentlich beeinträchtigen könnten. Bei allen gemeldeten Bohrabschnitten handelt es sich um Kernlängen im Bohrloch.Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Isabelle Lépine, M.Sc., P.Geo., Director Mineral Resources von United Lithium, geprüft und genehmigt. Frau Lépine ist eine in British Columbia registrierte professionelle Geologin und eine qualifizierte Sachverständige gemäß den NI 43-101 Standards of Disclosure for Minerals Projects. United Lithium Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von der globalen Nachfrage nach Lithium beflügelt wird. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf Lithiumprojekte in politisch stabilen Rechtsgebieten mit ausgebauter Infrastruktur gerichtet, da diese die Möglichkeit für eine schnelle und kostengünstige Exploration, Erschließung und Produktion bieten.Die konsolidierten Finanzabschlüsse des Unternehmens sowie die dazugehörigen Lageberichte (Management's Discussion and Analysis) sind auf der Website des Unternehmens unter https://unitedlithium.com/ oder in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.Für das Board of DirectorsScott Eldridge, President, Chief Executive Officer und DirektorTelefon: +1 604-336-0117E-Mail: scott@unitedlithium.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich des Potenzials des Projekts Bergby in Schweden, und der reservierten Konzessionen Kast, Kannus, Salkola und Kova in Finnland, der möglichen Identifizierung unentdeckter oder neuer Mineralisierungen, der möglichen Identifizierung neuer Entdeckungen, des Zeitplans für den Erhalt der verbleibenden Untersuchungsergebnisse und der Interpretationen dieser Ergebnisse sowie des Zeitplans und der erfolgreichen Durchführung zukünftiger geplanter und ungeplanter Bohr- und Explorationsaktivitäten bei seinen Projekten in Schweden, Finnland und den USA. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Vorhersagen, Projektionen und Prognosen und sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten, potenziell, Ziel, Budget und beabsichtigen sowie an Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden kann, wird, sollte, könnte oder dürfte, sowie an anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, einschließlich deren Verneinung.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements des Unternehmens, die auf Grundlage ihrer Erfahrungen und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Informationen getroffen wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung; Metall- und Mineralpreise; die Verfügbarkeit von Kapital; die Genauigkeit der Prognosen und Schätzungen des Unternehmens; die Realisierung von Mineralressourcenschätzungen; Zins- und Wechselkurse; den Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; die Verfügbarkeit von Bohrausrüstung und Zugang; tatsächliche Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; behördliche Regulierung; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Kapitalausgaben; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Erschließungsaktivitäten; Beziehungen zum Personal; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten; Änderungen der Projektparameter mit der weiteren Verfeinerung von Plänen; und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Preis von Lithium und anderen Metallen und Mineralen, die Nachfrage nach Lithium und anderen Metallen und Mineralen, die Fähigkeit, Explorations- und Erschließungsaktivitäten durchzuführen, den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, die Fähigkeit, qualifiziertes Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen rechtzeitig und kosteneffizient zu beschaffen, die Fähigkeit, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten, und den regulatorischen Rahmen in Bezug auf Umweltangelegenheiten sowie andere Annahmen und Faktoren, wie hier beschrieben. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!