Top chinesische Rohstoffbörsen senken Hedging-Kosten  wollen Teilnahme steigern

Die beiden wichtigsten Rohstoffbörsen Chinas werden ihre Hedging-Gebühren für börsennotierte Produkte halbieren, um die Kosten für die Nutzer zu senken und die Beteiligung am weltweit größten Rohstoffverbraucher zu erhöhen. Dies geht aus einem Bericht von Reuters hervor. Die Shanghai Futures Exchange (SHFE) kündigte an, die Transaktionsgebühren für Hedging-Geschäfte für an der SHFE und der Shanghai International Energy Exchange (INE) notierte Produkte zu halbieren.An beiden Börsen werden insgesamt 23 Futures- und neun Optionsprodukte gehandelt, darunter Edelmetalle, Industriemetalle und Energie. Die aktuellen Hedging-Kurse an der INE liegen zwischen 0,005% und 0,025% für Kupfer, Heizöl und Kautschuk. Für Rohöl-Futures liegt der Kurs bei 10 Yuan (1,38 $) pro Lot (1.000 Barrel), so die Börse.Ziel sei es, die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, damit der Terminmarkt der realen Industrie besser dienen könne, erklärte die SHFE in einem separaten Beitrag auf ihrem WeChat-Konto. Im September bot die SHFE bereits einige Rabatte auf Hedging-Gebühren an. Die chinesische Dalian Commodity Exchange, an der einige wichtige Agrarrohstoffe gehandelt werden, kündigte ebenfalls an, die Handelsgebühren für alle Hedging-Geschäfte ab dem 1. August zu halbieren.© Redaktion GoldSeiten.de