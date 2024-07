Gold - Neues Allzeithoch! Nimmt man jetzt Kurs auf die 2.540-USD-Zielmarke?

Nach der Verteidigung der Unterstützungszone um 2.287 USD setzte Ende Juni eine weitere steile Aufwärtsbewegung ein, die den Goldpreis über die Hürden bei 2.368 und 2.387 USD antrieb. Ab Mitte Juli nahm man Kurs auf das Allzeithoch bei 2.449 USD und das Kursziel bei 2.460 USD, die am Dienstag dieser Woche beide erreicht bzw. überschritten wurden. Ausgehend von einem neuen Rekordhoch bei 2.482 USD läuft aktuell ein bullischer Pullback an die alte Rekordmarke.Mit dem Anstieg über das Kursziel bei 2.460 USD wurde auf der Oberseite weiteres Potenzial bis 2.540 USD generiert. Nach einer leichten Seitwärtsphase, die idealerweise oberhalb von 2.400 USD beendet wird, könnte diese Zielmarke direkt angelaufen werden. Hier stünde eine scharfe Korrektur an. Über der Marke wäre Gold imstande, weiter bis 2.630 USD zu klettern.Bei einem Rücksetzer unter das Gebiet von 2.431 bis 2.449 USD dürfte es dagegen zu einer leichten Korrektur bis 2.400 USD kommen und sich der Goldpreis von dort wieder nach Norden bzw. in Richtung 2.540 USD aufmachen. Sollte der Kurs dagegen unter 2.400 USD fallen, wäre mit einer ersten stärkeren Korrekturphase zu rechnen, in deren Folge auch der laufende Aufwärtsimpuls unterbrochen würde. Solange Gold dabei über 2.365 USD verbleibt, stünde neuen Hochs in den kommenden Wochen aber nichts im Wege. Unterhalb von 2.365 USD dürfte dagegen ein Einbruch bis 2.300 und 2.267 USD den Anstieg kontern und eine mittelfristige Topbildung einleiten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)