FHA-bedingter Anstieg der Goldimporte alarmierend für Indien

Der Think-Tank GTRI (Global Trade Research Initiative) äußerte am Dienstag ernsthafte Bedenken über den sprunghaften Anstieg der Edelmetallimporte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien im Rahmen eines Freihandelsabkommens (FHA) und forderte eine Untersuchung der Auswirkungen auf die indische Schmuckindustrie und der potenziellen jährlichen Einnahmeverluste. Die GTRI erklärte, dass die Behörden durch die Klärung dieser Fragen die Integrität der Importpraktiken sicherstellen, die heimische Industrie schützen und erhebliche Einnahmeverluste verhindern könnten, geht aus einem Bericht von The Hans India hervor.In der Forderung nach einer dringenden Überprüfung des Abkommens heißt es, das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) zwischen Indien und den VAE erlaube in den kommenden Jahren den unbegrenzten zollfreien Import von Gold, Silber, Platin und Diamanten aus den VAE nach Indien. Dies werde zu erheblichen jährlichen Einnahmeverlusten führen, das Importgeschäft von Banken auf einige wenige private Händler verlagern und führende Lieferanten durch in Dubai ansässige Unternehmen ersetzen, so der Bericht. "Die Null-Zoll-Politik im Rahmen des CEPA wird voraussichtlich zu einem jährlichen Einnahmeverlust von 633.750.000.000 Rupien (etwa 7.577.571.300 $) durch zollfreie Gold- und Silberimporte führen, basierend auf den Importmengen im GJ 2024", heißt es im Bericht.Es werde auch die lokale Diamanten- und Schmuckindustrie stören, da die meisten Importe aus GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City) kommen, wo es Probleme mit der Transparenz gibt. Der Bericht fügte hinzu, dass eine Überprüfung dringend erforderlich sei. Er hebt hervor, dass Gold aus Dubai derzeit mit einem Zollsatz von 5% importiert werden kann, der jedoch in drei Jahren auf Null sinken wird, wenn die Legierung 2% Platin enthält. Auch die Silberimporte aus den VAE seien stark angestiegen, da der CEPA-Zoll bei 8% liegt, während er im Allgemeinen 15% beträgt, was zu einer erheblichen Zollarbitrage führe.