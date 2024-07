Lawrence Lepard: Ein zehnjähriger Bullenmarkt für Gold- und Silberaktien

In einem Interview mit Palisades Gold spricht Lawrence Lepard von EMA2 Equity Management Associates über die wirtschaftlichen Trends und die Geldpolitik der Federal Reserve. Lepard ist besorgt, dass die Fed aufgrund der steigenden Zinsausgaben und des hohen Haushaltsdefizits eine höhere Inflationsrate in Kauf nehmen könnte. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, erwägt ebenfalls Zinssenkungen, um die Beschäftigung und die Staatsfinanzen angesichts der anhaltenden Inflation und der Unsicherheit über die Arbeitslosenzahlen und das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zu stützen. Weiter redet er von der Möglichkeit einer Änderung der Taktik der Fed, seine Besorgnis über Finanzkrisen und den möglichen Einfluss politischer Ereignisse auf die Entscheidungen der Fed vor den nächsten Wahlen.Lepard sagt voraus, dass der Goldpreis aufgrund der Abhängigkeit Japans von Ölimporten und der Umstellung auf den Kauf von Öl in Yen statt in Dollar neue Höchststände erreichen wird, was zu einem Anstieg der Goldnachfrage und höheren Preisen führen könnte. Er erwartet einen zehnjährigen Bullenmarkt für Gold- und Silberaktien, da sich deren Wert in den nächsten 12 bis 18 Monaten aufgrund höherer Metallpreise, steigender Gewinne und möglicher Dividenden oder Aktienrückkäufe verdoppeln oder sogar verdreifachen dürfte.Der Experte erläutert seine Anlagepräferenzen, wobei er sich auf Unternehmen konzentriere, die Dividenden zahlen oder Edelmetalle als Eigenkapital halten. Er betont auch die Bedeutung eines verantwortungsbewussten Kapitalmanagements, das auf den Erfahrungen früherer Zyklen beruht. Trotz der Besorgnis über die Fusionen und Übernahmen großer Unternehmen in dieser Zeit, meint er, dass sie später in der Hausse höhere Preise zahlen könnten, anstatt jetzt Gelegenheiten zu niedrigen Preisen zu nutzen.© Redaktion GoldSeiten.de