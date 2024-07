Nicola Mining beginnt mit der Goldkonzentratproduktion sowie mit Diamantkernbohrungen

Genehmigung Funktion

Kupfermine Craigmont

M-68

Genehmigung Aufbereitungsanlage Merritt

Steinbruch (Turn 5 bei New Craigmont)

M-239 Silbermine Treasure Mountain

G-15-019 Kiesgrube

VANCOUVER, 18. Juli 2024 - Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola) (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Aufbereitung des von Talisker Resources Ltd. (TSX: TSK) (OTCQX: TSKFF) (Talisker) stammenden Beschickungsmaterials in seiner Goldaufbereitungsanlage begonnen hat. Das Unternehmen hat außerdem weitere Upgrades an der Aufbereitungsanlage vorgenommen, die Folgendes umfassen:- Wasserrückgewinnungssystem: Installation eines Wasserrückgewinnungssystems zwischen der Aufbereitungsanlage und dem ausgekleideten Lagerplatz für die Aufbereitungsrückstände (Tailings), das den Wasserverbrauch erheblich senkt.- Prozessautomatisierung: Installation von automatisierten Prozessen in der Aufbereitungsanlage, die die Prozesse optimieren, die Produktionskosten senken und die Sicherheit der Mitarbeiter verbessern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76285/NICOLA_180724_DE_PRcom.001.pngDas Unternehmen gab am 9. April 2024 bekannt, dass es mit Talisker eine Vereinbarung über die Aufbereitung von Golderz geschlossen hat, das auf dem Projekt Bralorn von Talisker gelagert wurde.Die Mühle Merritt von Nicola ist die einzige Anlage in der Provinz British Columbia, die eine Gold- und Silber-Mühlenbeschickung vonseiten Dritten aus der ganzen Provinz annehmen darf.Das Unternehmen hat auch mit seinem Diamantkernbohrprogramm 2024 (Bohrprogramm 2024) begonnen, wobei die ersten Bohrungen in der WP-Zone niedergebracht werden. Das Bohrprogramm 2024 zielt sowohl auf eine Kupferporphyr- als auch auf eine Skarnmineralisierung ab.Nicola freut sich bekannt zu geben, dass es Red Cloud Financial Services Inc. (Red Cloud) mit der Bereitstellung von Medien- und Marketingdienstleistungen (die Dienstleistungen) zur Erhöhung seines Bekanntheitsgrades bei Investoren für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem 28. Juni 2024 (die anfängliche Laufzeit) beauftragt hat. Die entsprechende Vereinbarung kann im Anschluss an die anfängliche Laufzeit auf monatlicher Basis verlängert werden. Als Gegenleistung für die während der anfänglichen Laufzeit erbrachten Dienstleistungen hat Nicola zugestimmt, Red Cloud eine Gebühr von 10.000 $ zu zahlen. Weiters wurde vereinbart, dass Nicola im Anschluss an die anfängliche Laufzeit eine Gebühr von 10.000 $ pro Monat für die Dienste in diesem Monat zahlen wird. Nicola wird auch aktiv an von Red Cloud gesponserten Veranstaltungen teilnehmen, sowohl persönlich als auch virtuell. Das Unternehmen hat zeitgleich mit dieser Pressemeldung ein Formular 3C eingereicht.Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc. kommentierte: Wir haben einen deutlichen Anstieg der betrieblichen Aktivitäten, unter anderem in unserer Kiesgrube und unserem Steinbruch sowie den Beginn des Aufbereitungsbetriebs erlebt. Interessanterweise gab es einen Ansturm von Interessenten, die hoffen, Aufbereitungsvereinbarungen abzuschließen, was nicht nur die Stärke unserer Genehmigung hervorhebt, sondern auch auf verstärkte Bergbauaktivitäten in der Provinz hinweist.William Whitty, P. Geo., VP of Exploration des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht und diese geprüft und genehmigt.Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, die 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.Für das Board of DirectorsPeter EspigPeter Espig, CEO & DirektorKontaktperson: Peter EspigTel: (778) 385-1213E-Mail: info@nicolamining.comURL: www.nicolamining.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!