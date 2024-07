Die Bewegung bei den Goldaktien hat gerade erst begonnen

Goldaktien befinden sich in einem "Sweet Spot". In den letzten Monaten haben wir darüber geschrieben, dass Goldaktien nach Ausbrüchen des Goldpreises besser abschneiden als Gold. Dies ist seit März der Fall. In den letzten zwei Wochen begannen die Minenaktien jedoch, Gold anzuführen, obwohl der Goldpreis noch nicht aus seiner Konsolidierung ausgebrochen war. Der "Sweet Spot" tritt nach der ersten Bewegung des Goldpreises und in der zweiten Bewegung auf. Mit anderen Worten: Gold führte die Bewegung von 2.100 Dollar auf 2.400 Dollar an; jetzt können die Minenaktien die Bewegung von 2.400 Dollar auf 3.000 Dollar anführen.Hier ist der Beweis. Die GDX-Advance-Decline-Linie, ein Breitenindikator und häufig ein Frühindikator, erreichte vor zwei Wochen ein neues 52-Wochen-Hoch. Das war, bevor der GDX und Gold neue Höchststände erreichten. Es war das erste Mal seit vier Jahren, dass die GDX-Advance-Decline-Linie ein neues 52-Wochen-Hoch erreichte, und erst das dritte Mal in einem ähnlichen Kontext in den letzten 13 Jahren.In den letzten Tagen erreichten sowohl der GDX als auch der GDXJ im Verhältnis zu Gold neue Höchststände, und zwar noch vor Gold! Das GDXJ-Gold-Verhältnis schloss am letzten Dienstag auf einem 14-Monats-Hoch, und das GDX-Gold-Verhältnis schloss am letzten Dienstag auf einem 11-Monats-Hoch. Darüber hinaus ist das GDXJ/GDX-Verhältnis von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend übergegangen.Diese Indikatoren deuten darauf hin, dass die Bergbauunternehmen den Goldpreis anführen und dass die größeren Junioraktien (GDXJ) die Senioraktien (GDX) übertreffen. Wie gut haben sich die Goldaktien bei ähnlichen Ausbrüchen des Goldpreises entwickelt? Nach dem Ausbruch von 2005 legte GDXJ in den folgenden zwei Jahren und zwei Monaten um weitere 195% zu.Nach dem Ausbruch 1972 stieg der Barron's Gold Mining Index in den folgenden zwei Jahren und drei Monaten um 320%. Der epische Ausbruch der Goldaktien Ende 1964 (damals ein Indikator für Gold) brachte in den folgenden drei Jahren und acht Monaten weitere 290%. Sollte es zu einer Rezession kommen, ist es wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren ähnliche Gewinne erzielen werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 18. Juli 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.