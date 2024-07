Bulletin Resources Ltd.: Ausgabe von Treue-Optionen

Bulletin gab heute bekannt, dass sich das Management dazu entschlossen hat, den bestehenden Aktionären Treue-Optionen zum Bezug anzubieten: Link Die "Loyalty Options" sollen einen Ausübungspreis von 0,10 AUD haben und werden zu einem Bezugspreis von 0,003 AUD angeboten. Die Laufzeit der Optionen endet am 31.07.2027, also in drei Jahren.Für drei Aktien im Depot kann man eine dieser Treue-Optionen beziehen und die Tranche ist komplett von Westar CapitalL garantiert. Man muss die Aktien von Bulletin Resources am 23.07 und 24.07. im Depot haben, um dieses Angebot nutzen zu können:Es ist nicht gewöhnlich, derartige Treue-Optionen auszugeben. Das Management hat sich dazu entschieden, weil man den Aktionären, die während des Genehmigungsprozesses für das Lithium-Projekt die Treue gehalten haben, einen kleinen Bonus geben möchte.Der Vorstandsvorsitzende von Bulletin, Paul Poli, sagte: "Im Namen des Vorstands freue ich mich, allen berechtigten Aktionären von Bulletin dieses Angebot von Treueoptionen zu unterbreiten. Das Unternehmen ist nach wie vor davon überzeugt, dass das Lithiumprojekt Ravensthorpe das Potenzial hat, ein wertvolles Projekt für das Unternehmen und die Gemeinde zu werden, von dem alle Beteiligten, einschließlich der Umwelt, in einem verantwortungsvoll geführten Betrieb profitieren. Bei diesem Bezugsangebot geht es darum, die Aktionäre zu belohnen, während wir den erforderlichen Prozess durchlaufen."Wir haben nach den Teilverkäufen zu deutlich höheren Kursen nur noch 100.000 Aktien von Bulletin im Depot und ich werde diese Optionen zeichnen, die insgesamt nur 100 AUD kosten werden.Es ist ein also keine große Geschichte, doch sollte die Aktie von Bulletin mal wieder Fahrt aufnehmen, dann könnten die Optionen schnell deutlich mehr wert sein.Aktuell erscheint der Ausübungspreis von 0,10 AUD weit entfernt, doch wir wissen, wie schnell es in unserer Branche gehen kann. Bulletin notierte noch im November bei bis zu 0,18 AUD:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.