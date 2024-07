Pan Global Resources: 6,5 m mit 1,22 G/T Gold unf 14 m mit 0,46% Kupfer

Bohrloch-ID Von Bis Intervall1 Cu Au Ag Co Pb Zn m m m % g/t g/t ppm ppm ppm CHD14 100 103 3 0,07 0,37 7,2 78 1673 2889 und 134 135 1 0,05 1,29 11,2 36 2870 5450 und 271 272 1 0,33 0,63 23,0 63 4930 3160 und 290 291 1 0,17 6,52 5,8 154 253 201 und 315,5 322 6,5 0,07 1,22 1,4 122 30 66 Inkl. 317,5 318,5 1 0,24 1,94 4,7 275 88 133 und 356 370 14 0,46 0,16 5,2 74 70 112 Inkl. 360 364 4 0,87 0,17 10,5 109 144 140 Inkl. 362 363 1 1,24 0,22 21,0 66 239 193 CHD15 Keine signifikanten Ergebnisse CHD16 115 116 1 <0,01 1,37 0,8 81 118 54 und 239 252 13 0,06 0,62 0,4 33 5 47 Inkl. 251 252 1 0,65 1,92 2,7 118 24 72 und 265,5 266,5 1 0,11 1,17 3,4 216 197 1200 und 322 323 1 0,03 5,53 1,1 204 71 54 und 340 355 15 0,23 0,51 1,1 134 68 145 Inkl. 354 355 1 0,14 3,55 5,4 71 178 632

Bohrlich-ID Ostrichtung2 Nordrichtung2 Azimut (º) Neigung (º) Länge (m) CHD14 737080 4156488 175 -72 390,9 CHD15 737335 4156454 180 -70 293,4 CHD16 737201 4156478 175 -75 366,75

- VMS-artige Kupfer- und Goldmineralisierung mit gestapelten Adern in Verbindung mit einem 3 km langen, übereinstimmenden Schwerkraft- und heli-magnetischen Ziel- Jüngste Bohrungen bestätigen, dass sich die Kupfer-Gold-Mineralisierung neigungsabwärts in Richtung Norden fortsetzt, wobei höhere Gehalte mit der Schwerkraftanomalie übereinstimmen- Mehrere Goldabschnitte mit mehreren gestapelten Adern, mit neuen Abschnitten mit einem Gehalt von bis zu 6,5 g/t GoldVANCOUVER,19. Juli 2024 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FSE: 2EU) freut sich, die Ergebnisse von drei weiteren Bohrlöchern des laufenden Bohrprogramms bei der Kupfer-Gold (Cu-Au)-Entdeckung Cañada Honda auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Escacena im iberischen Pyritgürtel in Südspanien bekannt zu geben. Die Bohrlöcher sind Teil eines Step-Out-Bohrprogramms mit 11 Bohrlöchern bei Cañada Honda, das im November begonnen wurde und von dem acht Bohrlöcher abgeschlossen und drei weitere geplant sind. Cañada Honda befindet sich 3,5 km nördlich der Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana von Pan Global, wo die Abgrenzungsbohrungen fortgesetzt werden."Diese neuesten Bohrergebnisse, bei denen der nördliche Rand des Schwerkraftziels bei Cañada Honda untersucht wurde, haben die abfallende Fortsetzung der Kupfer- und Goldmineralisierung erfolgreich bestätigt und die Oberfläche auf mehr als 450 m x 450 m erweitert. Alle bisherigen Bohrungen befinden sich am östlichen Ende eines sehr großen, größtenteils unerprobten, 3 km in Ost-West-Richtung verlaufenden Ziels, das mit dem Gravitations- und elektromagnetischen HEM-Ziel übereinstimmt. Das Ausmaß der geophysikalischen Ziele in Verbindung mit der Bestätigung der Mineralisierung in den Bohrlöchern, die mit der Anomalie in Zusammenhang steht, deutet darauf hin, dass die Mineralisierung bei Cañada Honda weitläufig sein könnte. Die nächsten geplanten Bohrungen zielen darauf ab, höhere Gehalte zu erproben und die Mineralisierung in Richtung Westen zu erweitern", sagte Tim Moody, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Pan Global.- 1 m mit 0,17 % Cu, 6,52 g/t Au, 5,8 g/t Ag aus 290 m und- 6,5 m mit 1,22 g/t Au , 1,4 g/t Ag aus 315,5 m und- 14 m mit 0,46 % Cu, 0,16 g/t Au, 5,2 g/t Ag aus 355m- 13 m mit 0,62 g/t Au aus 239 m einschließlich- 1 m mit 0,65 % Cu, 1,92 g/t Au, 2,7 g/t Ag- 1 m mit 5,53 g/t Au, 1,1g/t Ag aus 322 m- 15 m mit 0,23 % Cu, 0,51 g/t Au, 1,1 g/t Ag aus 340 m, einschließlich- 1 m mit 0,14 % Cu, 3,55 g/t Au, 5,4 g/t AgDie Standorte der Bohrlöcher sind in Abbildung 1 unten dargestellt. Die Ergebnisse der Bohrlochuntersuchungen sind in Tabelle 1 zusammengefasst; Details zu den Bohrlochkragen sind in Tabelle 2 unten aufgeführt.Die drei neuen Bohrlöcher wurden entlang des nördlichen Randes des Gravitationsziels gebohrt und bestätigten die Fortsetzung der Mineralisierung neigungsabwärts nach Norden, einschließlich mehrerer Goldabschnitte. Die Kupfergehalte scheinen neigungsabwärts und weg von der Schwerkraftanomalie zu sinken. Die elektromagnetischen Bohrlochuntersuchungen (Downhole Electromagnetic, "DHEM"), die in allen drei Bohrlöchern durchgeführt wurden, deuten auf eine potenziell stärkere Sulfidmineralisierung im Aufwärtsbereich hin, die mit dem modellierten Gravitationsziel übereinstimmt und mit den höheren Kupfer-Gold-Gehalten in den vorherigen Bohrungen übereinstimmt. Die nächsten drei geplanten Bohrungen werden die höherwertigen Erweiterungen der Mineralisierung im Westen untersuchen, die sich aus den Ergebnissen der Bohrungen und der Geophysik ergeben.Weitere Bohrergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie aus den laufenden Bohrungen vorliegen, einschließlich der Lagerstätte La Romana, wo bisher 183 Bohrlöcher gebohrt wurden. In den kommenden Wochen plant das Unternehmen außerdem, mit der Exploration des großen Bravo-Gravitationsziels östlich von La Romana zu beginnen.1 Ungefähre tatsächliche Dicke2 Koordinatensystem: UTM29N ERTS89Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global kontrolliert wird und sich im Osten des iberischen Pyritgürtels befindet. Escacena liegt in der Nähe des aktiven Bergwerks Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Bergwerke Aznalcóllar und Los Frailes, für die Minera Los Frailes/Grupo México die letzten Genehmigungen einholt. Der Baubeginn ist für 2024 geplant. Das Escacena-Projekt beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber- und die Kupfer-Gold-Entdeckungen von Pan Global in La Romana sowie eine Reihe weiterer potenzieller Ziele, darunter Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep und Cortijo. Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkenntnisse sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammengenommen ein erstklassiges Gebiet für Bergbauinvestitionen darstellen. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.Die Kerngröße war HQ (63 mm) und alle Proben waren ½ Kern. Die nominale Probengröße betrug 1 m Kernlänge und reichte von 0,5 bis 2 m. Die Probenintervalle wurden anhand von geologischen Kontakten definiert, wobei der Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Das Schneiden von Diamantbohrkernen und die Entnahme von Proben wurde jederzeit von Mitarbeitern des Unternehmens beaufsichtigt. Duplikatproben von ¼ des Kerns wurden etwa alle 30 Proben entnommen und zertifizierte Referenzmaterialien alle 25 Proben in jeder Charge eingesetzt.Die Proben wurden an das ALS-Labor in Sevilla, Spanien, geliefert und im ALS-Labor in Irland untersucht. Alle Proben wurden zerkleinert und gespalten (Methode CRU-31, SPL22Y) und pulverisiert (Methode PUL-31). Die Goldanalyse erfolgte durch eine 50-g-Brandprobe mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP22), und die Multielementanalyse wurde mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP61) durchgeführt. Die Ergebnisse der oberflächennahen Basismetalle wurden mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES (Methode OG-62) untersucht.Álvaro Merino. Vizepräsident Erkundung von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Medienmitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig von der Gesellschaft.Jason Mercier, Vizepräsident für Investor Relations und Kommunikationjason@panglobalresources.cominvestors@panglobalresources.comTel: +1-778-372-7101 / +1-236-886-9518www.panglobalresources.comZukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.