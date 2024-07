Technische Marktanalyse vom 21.07.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Gold hat zwar ein neues Rekordhoch generiert, der Ausbruch wurde aber recht schnell negiert. Dies wurde mit einem Shooting-Star eingeleitet, was wieder einmal gezeigt hat, wie verlässlich diese Formationen sind. Die Indikatoren haben gerade Verkaufssignale generiert und damit einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend eingeleitet. Der MACD-Indikator bestätigt gerade diese Verkaufssignale. Die Wahrscheinlichkeit steigt nun, dass die untere Unterstützungszone wieder angelaufen wird.Das schwarze Gold ist nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch nach oben, nun nach unten ausgebrochen. Dies erfolgte am Freitag recht dynamisch. Die Indikatoren befinden sich zwar bereits im überverkauften Bereich, dürften aber noch keinen Halteversuch unterstützen. Somit steht einem weiteren Schub nach unten zum Wochenbeginn nichts mehr im Wege.Vor zwei Wochen sah es noch so aus, als gerate die Kryptowährung zunehmend unter Druck und startet einen neuen Abwärtstrend. Diese Befürchtung hatte sich mit einer Hammerformation am tiefsten Punkt der letzten Monate aber nach und nach in Luft aufgelöst. Inzwischen notiert der Bitcoin wieder im Bereich einer Widerstandzone und hat nun gute Chancen, weiterzulaufen. Die Indikatoren befinden sich zwar im überkauften Bereich, haben aber auch in den vergangenen Monaten kaum für nachhaltige Rückgänge gesorgt. Somit steht in der kommenden Woche ein Angriff auf die Marke von 70.000 USD an.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.