Kitco-Umfrage: Wall Street ausgeglichen & vorsichtig; Main Street optimistisch

Edelmetallhändler erlebten in der letzten Woche eine Achterbahnfahrt aus Optimismus und Gier, da die Märkte die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank auf ihrer Septembersitzung festigten. Doch der Goldpreis hat sich möglicherweise zu schnell in die Höhe geschraubt, und der anschließende Rückschlag hat das gelbe Metall wieder dorthin zurückgeschleppt, wo es begonnen hatte. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sechs (38%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Ebenfalls erwarten sechs Analysten einen Preisrückgang. Die verbleibenden vier Befragten prognostizieren Seitwärtsentwicklungen.Außerdem gaben 168 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 103 (61%) der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigt. Weitere 36 (21%) erwarten hingegen einen niedrigeren Preis, während 29 (17%) eher neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de