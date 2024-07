KW29: SPDR-Bestände nehmen weiter zu  Goldpreis kurzweilig auf Rekordhoch

In der 29. Kalenderwoche setzte der weltweit größte Gold-ETF, SPDR Gold Trust, seinen Aufwärtstrend insgesamt fort und erreichte den Bereich von 840 Tonnen, den er zuletzt im Februar erreichte. Das Wochenhoch konnte zwar nicht gehalten werden, die Bestände sanken jedoch nicht unter diese Grenze.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 840,01 Tonnen, so die Angaben auf der Webseite www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 835,09 Tonnen. Am Montag zeigte sich schon ein leichter Anstieg von 1,44 Tonnen, worauf am Dienstag ein Sprung von 5,49 Tonnen auf das Wochenhoch von 842,02 Tonnen folgte. Das Hoch hielt sich am Mittwoch, bevor es am Donnerstag auf 840,01 zurückging. Dort verweilten die Goldbestände auch am Freitag. Der Preis je Unze stieg auch bei dem ETF auf Rekordhöhe und erreichte am Mittwoch 2480,25 $. Daraufhin viel er allerdings wieder merklich ab und beendete die Woche mit einem Preis von 2403,50 $.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 15. Juli: 836,53 Tonnen• 16. Juli: 842,02 Tonnen• 17. Juli: 842,02 Tonnen• 18. Juli: 840,01 Tonnen• 19. Juli: 840,01 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de