Die 15er-Zählung der Stufensumme

Wie hat sich der Dow Jones diese Woche entwickelt? Ein Blick auf den unten stehenden BEV-Chart zeigt, dass er 2,21% unter seinem letzten Allzeithoch schloss. In dieser Woche erreichte der Dow Jones jedoch drei neue Allzeithochs (BEV-Nullen), nämlich die Nummern 27 bis 29 seit Beginn des aktuellen Anstiegs im November letzten Jahres, wodurch der Dow Jones bis zum Mittwochsschluss um 1.194 Punkte stieg. Ein solch beeindruckender Anstieg ist etwas, das ein Bear's Eye View Chart niemals richtig darstellen kann. Es ist, was es ist.Die letzten beiden Handelstage dieser Woche waren nicht so freundlich zu den Bullen, wie sie hätten sein können: ein Verlust von 910 Punkten gegenüber dem neuen Allzeithoch vom Mittwoch. Obwohl der Dow Jones zum Wochenschluss 910 Punkte verlor, beendete er die Woche mit einem BEV von -2,21%, was immer noch gut im Rahmen der Gewinnzone liegt. Ich bleibe also optimistisch für den Aktienmarkt, so einfach ist das. Warum sollte man es sich schwerer machen, als es sein muss?Der nachstehende Chart, der den Dow Jones in seinen täglichen Balken darstellt, bietet einen besseren Überblick über die aufregenden Marktaktivitäten letzter Woche als der obige BEV-Chart. Obwohl der FOMC weiterhin "Liquidität" aus dem Finanzsystem abzieht, wie er behauptet, gab es in dieser Woche dennoch beeindruckende Gewinne zu Beginn. So sehr, dass es mich nicht überrascht, dass es am letzten Donnerstag und Freitag zu einer scharfen Korrektur kam.Was ist also für den Dow Jones zu erwarten? Ich persönlich erwarte eine Fortsetzung des nachmittäglichen Pullbacks (siehe unten), aber ich glaube nicht, dass wir das letzte Dow Jones Allzeithoch dieses Anstiegs gesehen haben. Warum nicht? Das erste, was passieren müsste, damit ich so etwas überhaupt in Erwägung ziehe, wäre, dass der Dow Jones unter seiner BEV -5%-Linie schließt und dort verbleibt (siehe Chart unten).Anmerkung: Diese wichtige BEV -5%-Linie wurde in der letzten Woche durch die drei neuen Allzeithochs von 38.000 in der vorletzten Woche auf jetzt 39.138 angehoben. Außerdem lag die BEV -10%-Linie vorletzte Woche bei 36.000. Wie aus der Tabelle im obigen BEV-Chart hervorgeht, liegt die neue BEV -10%-Linie des Dow Jones jetzt bei 37.078.Aus der unten stehenden Tabelle, in der die BEV-Werte der wichtigsten von mir beobachteten Marktindices aufgelistet sind, wird deutlich, wie bullisch der letzte Dienstag war: Elf neue BEV-Nullen und Indices in Scoring-Position bis hinunter zu Nr. 16. Am letzten Freitag verzeichneten diese Indices keine neuen Allzeithochs, aber alle Indices bis hinunter auf Nr. 12 schlossen in Punkterang (BEVs von -0,01% bis -4,99%).Denken Sie daran, dass die meisten Tagesabschlüsse in einem Bullenmarkt in einer Scoring-Position schließen, *nicht* auf einem neuen Allzeithoch. Es ist nicht schwer, dass ein Marktindex, eine einzelne Aktie oder eine Unze Gold oder Silber, die in der Scoring-Position schließt, um ein paar Prozentpunkte steigt und auf einem neuen Allzeithoch schließt. So funktionieren alle Marktfortschritte, und deshalb blieb ich für den Aktienmarkt zum Wochenschluss optimistisch.Eine Sache, die ich bei diesem Anstieg sehr merkwürdig finde, ist die Tatsache, dass der Bankenindex (Nr. 20 in der Tabelle unten) weiterhin von seinen Tiefstständen vom Mai 2023 abprallt. Im Mai 2023 schlossen die großen Banken im Silicon Valley ihre Pforten, weil ihre Reserven durch die steigenden Anleiherenditen aufgezehrt wurden. Was hat sich seitdem geändert, um diese Unternehmen für Anleger wieder attraktiv zu machen? Nichts, was ich sehen könnte. Dennoch steigen ihre Bewertungen weiter und haben zum Ende der letzten Woche mehr als die Hälfte ihrer Verluste aus dem Jahr 2023 wieder aufgeholt. Ich mag die Banken nicht.Die nachstehende Tabelle wurde bereits kommentiert.