Lobo Tiggre: Kauf von Silberaktien, mächtige Triebkraft für Gold

Lobo Tiggre, CEO von IndependentSpeculator.com, teilte in einem Interview mit den Investing News Network seine aktuellen Gedanken zu Gold, Silber und Uran mit. Das Interview fand im Rahmen des Rule Symposiums statt, welches letzte Woche in Boca Raton, Florida, gehalten wurde. In Bezug auf Gold wies er auf eine "mächtige Triebkraft" hin, die seiner Meinung nach im Spiel sein könnte – eine Änderung in der globalen Portfolioallokation für das gelbe Metall.In der Vergangenheit habe der Anteil bei 2% gelegen, zuletzt aber nur noch bei 0,5%. "Ich glaube, das ändert sich jetzt. Und vielleicht geht es nicht zurück auf 2%, aber wenn es nur zurück auf 1% geht, würde sich die Investmentnachfrage nach Gold im Vergleich zu heute verdoppeln", erklärte er.In Bezug auf Silber meinte er, dass es in letzter Zeit mehr mit Kupfer als mit Gold korreliert habe, aber diese Dynamik scheine sich nun zu ändern. "Ich denke, es ist fantastisch – nicht nur gut – ich denke, es ist eine fantastische Nachricht für Silber [...] dass es sich so verhält, wie es ein Währungsmetall tun sollte", sagte so der Experte.Vor diesem Hintergrund suchen Tiggre und sein Team nach Aktien, die seinen Kriterien entsprechen. Eines davon ist die Lage. Zwar hat er in Ländern wie Mexiko gute Entdeckungen gemacht, doch ist ihm beispielsweise das politische Risiko zu hoch, um sich dort zu engagieren.© Redaktion GoldSeiten.de