Ölpreis (Brent): Es geht abwärts

Der Ölpreis Brent fiel auch am Montag weiter zurück. Der Verkaufsdruck ließ dabei in der Summe wieder nach, die Notierungen blieben jedoch klar unterhalb der 82,00 USD.Weitere Abgaben sind bei Brent relativ direkt möglich. Ausgehend von 80,60 USD bietet sich zunächst nochmals die Chance, eine Gegenbewegung bis in den Bereich 82,28 USD einzuleiten. Davon ausgehend dürften die Notierungen aber wieder unter Druck geraten. Sollte Brent über 82,28 USD ansteigen, öffnet sich der Weg für eine stärkere Erholung bis 83,52 USD.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)