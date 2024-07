BoA: Strategen raten zu Anleihen, Bullion und Diversifikation

Die Strategen um Michael Hartnett bei der Bank of America raten Anlegern zu "Anleihen, Bullion und Diversifikation", wobei letztere auch angeschlagene Value-Sektoren wie Real Estate Investment Trusts und angeschlagene Wachstumssektoren wie Biotech einschließt. Dies geht aus einem Artikel der Seite Morningstar hervor. Der Anleihenmarkt weiß, dass die Fed die Zinsen senkt, dass die US-Wähler über die Inflation verärgert sind und dass der Arbeitsmarkt schwächelt, so Hartnett und sein Team.Die vorgeschlagenen Importzölle könnten auch eher deflationäre als inflationäre Auswirkungen haben, und Anleihen könnten eine unerwartete Volatilität in der zweiten Jahreshälfte und eine härtere Landung der Wirtschaft absichern. "Neue Zölle drohen eine schwache Weltwirtschaft in eine Rezession zu stürzen", erklärten sie. Sie fügten hinzu, dass sich ein Handelskrieg in den 2020er Jahren um Technologie drehen würde und daher nicht so positiv für den US-Dollar wäre, wie der Konsens glaubt.In der vergangenen Woche verzeichnete Gold die höchsten Zuflüsse seit März 2022, Hochzinsanleihen die höchsten Zuflüsse seit November 2023 und Finanzwerte die höchsten Zuflüsse seit November 2023. Anleihen verzeichneten die achthöchsten Zuflüsse aller Zeiten und die höchsten Zuflüsse seit Oktober 2020, so die Bank of America.© Redaktion GoldSeiten.de