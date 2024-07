Rick Rule: "Berserker"-Szenario für Edelmetallmärkte

Auf dem diesjährigen Rule-Symposium, das vom 7. bis 11. Juli stattfand, teilte Rick Rule, Inhaber von Rule Investment Media, gegenüber dem Investing News Network seine aktuellen Gedanken zur US-Wirtschaft mit, einschließlich der Frage, ob eine Rezession bevorsteht. Seiner Meinung nach ist sie nicht garantiert – er sagte, die Anleger sollten sich auf eine solche einstellen, aber hoffen, dass sie am Ende falsch liegen.Auf die Frage, wie sich Gold in einer Rezession verhalte, antwortete Rule, dass der Goldpreis zunächst oft sinke, wenn die Rezession mit einer Liquiditätsverknappung einhergehe. Danach komme es darauf an, wie die US-Notenbank reagiere. "Wenn sie auf eine Rezession reagiert, indem sie die nominalen Zinssätze durch quantitative Lockerung senkt, [...] dann spielen die Edelmetallmärkte verrückt."Weiter erklärte er im Interview: "Wenn wir also eine inflationäre Rezession – Stagflation – haben und die Fed politisch reagiert, also die Kreditvergabe erleichtert, dann sind alle Wetten für Edelmetalle und edelmetallverwandte Anlagen nach oben offen."© Redaktion GoldSeiten.de