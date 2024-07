International Tower Hill Mines Ltd. zunächst hui, doch dann pfui

Quelle Chart: stock3

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. hielt sich nahezu mustergültig an den Fahrplan der vergangenen Analyse vom 26. Februar . Denn im Anschluss an die starke Performance war der damalige Rücksetzer keine Überraschung und stoppte doch geradezu punktuell rund um den Unterstützungsbereich bei 0,50 USD. Daraufhin folgten neue Jahreshochs bei 0,80 USD und doch notiert die Aktie aktuell wieder deutlich tiefer. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Mit dem Hoch- sowie Schlussstand vom 11. April bei exakt 0,80 USD erreichte die Aktie ihren vorläufigen Hochpunkt. Tags darauf eröffnete die Aktie zwar ebenfalls auf diesem Niveau, jedoch das Tagestief vom 12. April bei 0,73 USD sowie der finale Schlussstand bei 0,76 USD keine Anschlussgewinne darlegten. Vielmehr krachte es am nachfolgenden Tag erneut und mit einem Tagesschluss von 0,66 USD wurde doch klarer Verkaufsdruck ersichtlich.In weiterer Folge versuchte sich die Aktie an einer Stabilisierung und konnte sogar nochmals den Widerstand von 0,68 USD attackieren. Doch letztlich tropften die Notierungen beginnend ab Mitte Mai bis heute tiefer und tiefer. Dabei wurde auch das wichtige Unterstützungslevel rund um 0,50 USD unterschritten, sodass es jetzt spannend wird. Faktisch besteht die Chance auf einen kleinen Doppelboden um 0,45 USD. Gelingt dieser, könnten die Kurse wieder in Richtung des nunmehrigen Widerstands bei 0,50 USD ansteigen.Eine Rückkehr darüber dürfte wiederum weitere Zugewinne bis 0,56 USD und darüber hinaus in Richtung des Niveaus von 0,68 USD begünstigen. Demgegenüber steht weiterer Verkaufsdruck, welcher speziell unter 0,43 USD aktiviert werden dürfte. In diesem Fall wären neue Jahrestiefs markiert und ein weiterer Kursverlauf kaum vermeidbar. Abgaben bis 0,39 USD und darunter bis 0,36 USD müssten in weiterer Konsequenz einkalkuliert werden. Die Aktie würde sich in diesem Fall bei den Niveaus vom Ende des letzten Jahres befinden.Dennoch dürfte sich, aus heutiger Einschätzung heraus, zwischen 0,33 und 0,39 USD ein möglicher Boden bilden. Unterhalb von 0,33 USD würden die buchstäblichen Dämme brechen.Trotz der vorangegangenen Verluste besteht die Chance, das gegenwärtige „pfui“ umzukehren. Gelingt nämlich die Finalisierung des möglichen Doppelbodens, wäre mit einer Rückkehr über 0,49 USD eine weitere Performance bis 0,56 USD und darüber wieder in Richtung des Levels von 0,68 USD denkbar.Die jüngsten Verluste verdeutlichen, dass die Aktie durchaus noch eine bis zwei Etagen tiefer fallen könnte. Sollte daher das Level von 0,43 USD per Tagesschlussstand unterschritten werden, müsste man sich durchaus auf weitere Abgaben einstellen. Die nächsten Abwärtsziele wären dann bei 0,39 USD und mindestens 0,36 USD zu finden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.