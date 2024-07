Neotech Metals schließt Erwerb des REE-Projekts Hecla-Kilmer ab

Bohrung Von Abschnitt TREO* PMREO** MHREO*** Nb2O5 Ta2O5

(m) (m) % % % ppm

HK22-013 83 361 0,96 0,20 0,14 0,13 23,4

einschließlich 155 66,6 1,57 0,34 0,17 0,09 20,8

HK20-005 80,75 237,5 0,49 0,08 0,04 0,20 27,3

HK21-008 237 120 0,57 0,04 0,1 0,20 21,3

einschließlich 324 11 1,13 0,09 0,2 0,38 39,2

HK22-020 149 212 0,69 0,06 0,17 0,12 14,0

Vancouver, 23. Juli 2024 - Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 11. März 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb (Erwerb) des Seltenerdmetall- (REE) und Niob-Projekts Hecla-Kilmer (H/K) im Nordwesten Ontarios von VR Resources Ltd. (VRR) abgeschlossen hat.Als Gegenleistung für den Erwerb hat das Unternehmen 1.000.000 $ in bar an VRR gezahlt und 4.000.000 Stammaktien (die Aktien) des Unternehmens auf der folgenden Basis ausgegeben: 500.000 Aktien werden ausgegeben und unterliegen einer Weiterverkaufsbeschränkung bis zum 20. November 2024; 1.500.000 Aktien unterliegen einer Weiterverkaufsbeschränkung bis zum 19. Juli 2025; 1.500.000 Aktien unterliegen einer Weiterverkaufsbeschränkung bis zum 19. Juli 2026; und 500.000 Aktien unterliegen einer Weiterverkaufsbeschränkung bis zum 19. Januar 2027.Reagan Glazier, CEO und Director des Unternehmens, erklärte: Der Erwerb von Hecla-Kilmer ist für Neotech von großer strategischer Bedeutung, da er die Position des Unternehmens im Bereich Seltenerdmetalle und kritische Metalle festigt, da das Unternehmen damit sowohl ein bedeutendes, hochwertiges Seltenerdmetall-Projekt mit nachgewiesenem Potenzial als auch ein großes, aussichtsreiches Landpaket mit erheblichem Potenzial hinzugewinnt. Neotech verfolgt eine mehrgleisige Strategie mit offensiver Exploration und strategischer REE-Distriktkonsolidierung. Diese Transaktion zeigt unseren Aktionären unser Engagement, das führende diversifizierte REE-Explorations- und Entwicklungsunternehmen zu werden.Hecla-Kilmer ist ein Karbonatit- und Syenit-Intrusionssystem, das REEs, Niob, Tantal und Phosphate in einem einzigartigen Milieu beherbergt, das reichliche, für Permanentmagneten geeignete Seltenerdmetalloxide (PMREOs) (Praseodym, Neodym, Dysprosium und Terbium), aufweist, die in vulkanisch entstandenen Apatiten (REE-Mineralisierung) und Pyrochlor (Niob-Mineralisierung) vorliegen.Die Lagerstätte befindet sich ca. 25 Kilometer von einer erstklassigen Infrastruktur entfernt, einschließlich des 180-MW-Wasserkraftwerks Otter Rapids, asphaltierter Schnellstraßen und einer aktiven Eisenbahnlinie. Das Projekt wird von der Gemeinde stark unterstützt, da es in der Nähe lokale Arbeitskräfte und professionelle Dienstleistungen gibt.Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, das H/K von den übrigen REE-Entdeckungen in Nordamerika hervorhebt: Vorläufige mineralogische Tests haben gezeigt, dass 80 % der REEs im Phosphatmineral Apatit enthalten sind, einschließlich PMREOs.Die Tests wurden mittels Tescan Integrated Mineral Analyzer (TIMA), EMPA-EDS und Laserablation-ICP-MS durchgeführt. Acht erste repräsentative Proben, die sich über die 361 Meter der REE-Mineralisierung in Bohrung HK22-013 erstrecken, wurden zerkleinert, sortiert und analysiert, um eine Element- und Mineralkartierung der Körner im Vorfeld von Aufbereitungsstudien durchzuführen.Die Bohrungen bei H/K waren erfolgreich. Achtzehn der 24 bisher niedergebrachten Bohrungen durchteuften mächtige Mineralisierungszonen, die in vielen Bohrungen an der Oberfläche des Grundgebirges beginnen. Darüber hinaus haben Magnetik- und Gravitationsuntersuchungen Strukturen mit korrelierenden durchteuften Mineralisierungen auf einer Fläche von 3 x 2 Kilometern identifiziert, was Folgebohrungen rechtfertigt, um festzustellen, ob eine ausgedehnte Mineralisierung außerhalb der Hauptentdeckungsbohrungen vorkommt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76332/24-07-23_NTMC_DEPRcom.001.png*TREO ist die Summe von Ce2O3 + La2O3 + Pr2O3 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb2O3 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.**PMREO ist die Summe der hochwertigen Seltenerdmetalloxide, die in Permanentmagnetmotoren und -turbinen in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen usw. verwendet werden, und setzt sich zusammen aus (Pr2O3 + Nd2O3 + Tb2O3 + Dy2O3).***MHREO ist die Summe der mittleren und schweren Seltenerdmetalloxide (Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb2O3 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3).Das Unternehmen beabsichtigt, noch in diesem Jahr ein Diamantkernbohrprogramm auf dem Projekt H/K und in diesem Sommer metallurgische Arbeiten mit den SGS-Labors durchzuführen, um das Verständnis für die mineralogischen und aufbereitungstechnischen Eigenschaften des Projekts zu verbessern.Jared Galenzoski P.Geo., VP Exploration von Neotech und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.Eine Beschreibung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren des Unternehmens finden Sie in seinem technischen Bericht über das TREO-Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet vom 19. März 2024, der unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR+ verfügbar ist. Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver, B.C., besitzt 100 Prozent seines Seltene-Erden-Konzessionsgebiets TREO, das sich 90 km nordöstlich von Prince George, British Columbia, befindet, sowie 100 Prozent seines Seltene-Erden-Konzessionsgebiets Foothills in Central British Columbia und 100 % der Anteile am Projekt Hecla-Kilmer in Ontario.Reagan Glazier, Chief Executive OfficerE-Mail: Reagan@Neotechmetals.comTelefon: (403) 815-6663Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung schließen Aussagen in Bezug auf FSN ein. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Explorationsarbeiten wie derzeit geplant oder überhaupt durchzuführen und abzuschließen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!