RKI entschwärzt & Trump gegen den "grünen Betrug"!?

Eine Bombe platzte heute im Blätterwald. Ein "Whistle-Blower" hat die vollständig entschwärzten RKI-Protokolle an die Journalisten Aya Velázquez gegeben und damit den Weg für eine vollständige Aufarbeitung freigemacht.In den USA sehen es Donald Trump und viele seiner Anhänger als göttliche Fügung an, daß er das Attentat überlebt hat. Auf einer Wahlveranstaltung kündigte er an, den "grünen Betrug" zu beenden und, statt CO2 zu reduzieren, lieber Straßen, Brücken und Dämme bauen zu wollen. Außerdem soll es keinerlei Pflicht mehr hin zu Elektrofahrzeugen geben.In den USA geraten die Finanzen immer weiter außer Kontrolle. Laut "Dailydodl.com" wurden im Juni 76% aller eingenommenen Einkommensteuern für den Schuldendienst aufgewendet.Für Gold und Silber bleiben die Aussichten also günstig, Morgan Stanley erhöht das Kursziel für Gold auf 2.650 Dollar im 4. Quartal.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)